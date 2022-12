Ecco le migliori app Android del 2022

Google ha annunciato i vincitori del Premio Best of Play 2022 che riconosce le migliori app per Android votate dal team editoriale e dagli utenti. Al primo posto nella categoria User’s Choice si classifica BeReal, ritenuta l’app anti Instagram e già vincitrice del premio come miglior app per iOS.

Il miglior gioco dell’anno in assoluto per utenti e team editoriale è Apex Legends Mobile di EA. Su tutte le app regna però Dream di Wombo che consente di creare immagini con l’intelligenza artificiale partendo da un testo.

Le migliori app Best of Play 2022 di Google

Migliore in assoluto: Dream di Wombo

Scelta degli utenti: BeReal

Migliore per il divertimento: PetStar

Migliore per la crescita personale: Breathwrk

Migliori strumenti quotidiani: Plan Parents per la cura delle piante

Migliori gemme nascoste: Recupero atletico

Migliori applicazioni per il benessere: Stigma app

Migliore per le liste: Todoist

Migliore per i tablet: Pocket

Migliore per Chromebook: BandLab

I migliori giochi Best of Play 2022

Il migliore in assoluto: Apex Legends Mobile

Scelta degli utenti: Apex Legends Mobile

Miglior multiplayer: Dislyte

Miglior gioco intuitivo: Angry Birds Journey

Miglior Indie: Dicey Dungeons

Miglior storia: Papers, Please

Migliore storia in corso: Genshin Impact

Migliore su Play Pass: Very Little Nightmares

Migliore per i tablet: Tower of Fantasy

Miglior gioco per Chromebook: Roblox

La classifica italiana dei Best of Play 2022

Diario segreto con password

Ukulele di Yousician

Breathwrk: Breathing Exercises

Dream by Wombo

Book Morning wake up

Sonno monitoraggio sveglia

Pocket

Plant Parent

Little Lunches – Meal planning

Recover Athletics

Dance Fitime: Fun Weight loss

LinkTree

BandLab

Gym & Log Workouts

Noteit Widget

PetStar

Todoist

The Stigma

Giochi Best of Play 2022 Italia