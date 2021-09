Migliori app gratuite per allenarsi

Questo ultimo anno ha modificato radicalmente le nostre abitudini e, ammettiamolo, la nostra forma fisica. Le limitazioni agli spostamenti hanno spinto molto di noi ad avere più cura del proprio corpo e a trovare nuove modalità, soprattutto individuali (le uniche consentite per più di un anno), per tenersi in forma, darsi obiettivi di miglioramento, spronarsi a stare bene. Con le nuove tecnologie e la possibilità di portarsi tutto il proprio mondo, le proprie passioni e i propri interessi dentro il proprio smartphone, non potevano certo mancare le app per il fitness, ottime per allenarsi a casa o all’aperto in totale autonomia, soprattutto quando queste sono completamente gratuite. Scopriamo insieme le migliori app gratuite per il fitness scaricabili dai migliori store iOS e Android.

Nike Training Club

Questa app famosa in tutto il mondo in quanto creata dall’immortale brand di abbigliamento sportivo offre svariate opzioni di allenamento tra cui scegliere. Questa è una delle migliori app che potete scaricare gratuitamente per svolgere workout completi e tagliati su misura in base alle vostre esigenze. La app permette di adattare di volta in volta le vostre sessioni di allenamento alla tipologia di spazio in cui vi trovate, al tempo che avete a disposizione, se siete equipaggiati con attrezzi o fate affidamento soltanto al vostro corpo libero. I programmi sono inoltre adatti a tutti i livelli di esperienza e di costanza, con la possibilità di impostare obiettivi specifici, come ad esempio perdere peso, aumentare la massa muscolare, la resistenza o la forza corporea;

Adidas Running

L’app sviluppata da Adidas, altro brand sportivo di importanza globale, ha di recente acquistato la celebre app di corsa Runtastic, già famosa tra i runners di tutto il mondo. Essa permette di creare workout personalizzati sulla base dei vostri obiettivi di allenamento e dei parametri sui quali decidete di lavorare. Il lato social della app vi permette di sfidare gli amici e condividere con loro i vostri risultati. Alla versione base, scaricabile gratuitamente, non manca proprio nulla;

8Fit

Questa app permette non solo di allenarsi ma anche di focalizzarsi sul proprio peso e sull’alimentazione. Una volta impostato il proprio obiettivo e i propri parametri corporei l’app sviluppa un piano di allenamento con workout a corpo libero di circa 15-20 minuti ciascuno e una dieta personalizzata, che rappresenta il valore aggiunto di questa applicazione. I consigli per un’alimentazione corretta contenuti nella app sono davvero utili, ma trattandosi comunque di un’importante modifica alla vostra normale alimentazione, si consiglia comunque parallelamente di consultare il proprio nutrizionista;

Daily Workout

Anche questa app è completamente gratuita e propone ogni giorno esercizi e programmi di allenamento, ideali per principianti e non, di durata compresa tra i 5 e i 30 minuti. Video dimostrazioni eseguiti da personal trainer certificati vi guideranno negli esercizi, suddivisi in brevi esercizi mirati (5-10 min) ed esercizi casuali per tutto il corpo (10-30 min), tutti scaricabili e disponibili anche offline;

30 Day Fitness

Apprezzata e utilizzata in tutto il mondo, l’app sfida gli utenti a rimettersi in forma in un mese, dando loro la possibilità di personalizzare e scegliere tra oltre 420 workout differenti con video dimostrazioni. Disponibile solo in lingua inglese, ma ancora una volta completamente gratuita;

Freeletics

La versione gratuita di questa app, tra quelle più scaricate in questi ultimi mesi, propone agli utenti circa brevi allenamenti mirati e studiati per ottenere risultati rapidi. Si può scegliere tra 22 workout a corpo libero, 27 esercizi mirati, 20 sessioni audio con descrizione passo passo degli esercizi e 5 esercizi per defaticamento e riscaldamento muscolare;

7 Min Workout

Su questa app gli utenti possono scegliere tra vari allenamenti ad alta intensità basati sul metodo HICT (High Intensity Circuit Training), ognuno dei quali eseguibile, come promesso dal nome stesso della app, in soli 7 minuti. Il metodo, come dimostrato da recenti studi scientifici, permetterebbe di perdere peso e migliorare la capacità cardiovascolare;

Keelo. Strength HIIT Workouts

L’app ideale per tutti gli amanti del crossfit, propone diversi allenamenti veloci ad alta intensità a seconda del proprio grado di allenamento e agli attrezzi che si hanno a disposizione. Ogni sessione è dettagliatamente descritta tramite video interattivi;

Esercizi a casa

Senza attrezzature. L’app è completamente gratuita e, come chiarito già nel nome, propone diversi programmi quotidiani di allenamento con esercizi a corpo libero preparati da personal trainer certificati;

MyFitness Pal

Oltre a offrire la possibilità di programmare i propri allenamenti con facilità grazie a un diario virtuale, questa app permette inoltre di tenere monitorate alimentazione e calorie bruciate durante il giorno, dandovi addirittura la possibilità di scansionare il codice a barre dei cibi che consumate e modificare successivamente il proprio regime alimentare;

Virtuagym Fitness

All’interno dell’app è disponibile un database con ben 4 mila esercizi da eseguire comodamente a casa propria. Un trainer virtuale vi guiderà dell’esecuzione di ognuno.