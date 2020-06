La tecnologia consente di semplificare la nostra vita, risolvendo in modo semplice e veloce tantissimi problemi. Ad esempio con un programma per trascrivere file audio è possibile trasformare una registrazione in un testo, una soluzione davvero utile per studenti, giornalisti, professori, gestori di eventi e scrittori. Ecco quali sono le migliori app per sbobinare, con una selezione che include applicazioni per dispositivi mobili, programmi per pc e software online, con opzioni gratuite e a pagamento.

Migliori app per sbobinare su Android

Le app per trascrivere l’audio e la voce in testo consentono di effettuare tantissime attività, con caratteristiche e funzionalità diverse. Ecco le migliori applicazioni per sbobinare compatibili con smartphone e tablet Android.

Strumento di Trascrizione

Un’applicazione per convertire file audio in testo è Strumento di Trascrizione, un’app Android scaricabile gratuitamente su Google Play Store. Il programma è piuttosto semplice da utilizzare, infatti consente di trascrivere l’audio in un file di testo, una soluzione ideale per trasformare la voce di una lezione registrata in un documento. L’applicazione è compatibile con diversi formati, tra cui MP3, 3GPP, MPEG-4, OGG e WAVE.

Con l’app Strumento di Trascrizione è possibile riportare in testo le informazioni dettate, oppure provenienti da file audio e video. Il sistema a volte commette degli errori, tuttavia è possibile cancellare e non sono presenti annunci pubblicitari all’interno. C’è il supporto per il riconoscimento vocale, l’integrazione con la tastiera e si possono inserire anche segni di punteggiatura, come il punto e virgola, il trattino, l’apostrofo e il punto interrogativo.

Trascrizione Istantanea

Una delle migliori app per sbobinare file audio in testo è Trascrizione Istantanea, un’applicazione compatibile con device Android e iOS. Il programma vanta ottime recensioni su Google Play Store, inoltre è uno dei pochi a funzionare molto bene con la lingua italiana. Si tratta di un’app Google, con la quale convertire la voce in testo in modo gratuito, semplice e veloce.

Trascrizione Istantanea è un software attivo, con il quale è possibile interagire in tempo reale scrivendo risposte, oppure attivando l’app durante conversazioni multiple in conferenze e altre situazioni simili. Una funzione interessante è la possibilità di ricevere notifiche quando viene pronunciato il proprio nome, per ritrovarlo all’interno delle trascrizioni, inoltre supporta oltre 80 lingue e anche alcuni dialetti.

Discorso al testo

Un’app Android che funziona come programma per trascrivere file audio automaticamente è Discorso al testo, un’applicazione gratuita scaricabile dal Play Store di Google. Il software fornisce un sistema per il riconoscimento vocale, per sbobinare l’audio e trasformarlo in un documento di testo, con una buona precisione nella trascrizione realizzata. Inoltre è possibile condividere i file su diverse applicazioni, come Gmail, Skype, Viber o Twitter.

Ad ogni dettatura viene effettuato un salvataggio automatico, in questo modo non si rischia di perdere il documento, con la possibilità di scrivere sia testi brevi che lunghi. Il documento può essere modificato, viene inserita la spaziatura automatica e si possono creare tastierini personalizzati. Nel complesso si tratta di un’ottima app per la dettatura, con opzioni per le correzioni e aggiungere appunti all’interno del testo.

Migliori app per sbobinare con iOS

Anche per iPhone e iPad sono disponibili diverse app per sbobinare, molte delle quali a pagamento ma garantiscono un livello qualitativo davvero elevato. Ecco le migliori presenti su App Store.

Transcribe

Un ottimo programma per trascrivere file audio per iOS è Transcribe, un’app per sbobinare compatibile con iPhone e iPad. Con questo software è possibile convertire memo vocali e anche file video in testi scritti, importare i documenti sul computer in maniera rapida e facile, altrimenti si possono esportare i file caricandoli all’interno di qualsiasi programma di editing. Purtroppo è abbastanza cara, con un prezzo di 5,49 euro per un’ora e abbonamento mensile a 10,99 euro e 85,99 euro l’anno.

Con Transcribe si possono anche effettuare ricerche dentro il testo, ad esempio per localizzare velocemente alcune parole. Si tratta di un vero e proprio assistente personale virtuale, un sistema con tecnologia di intelligenza artificiale per l’autoapprendimento, con supporto per oltre 120 lingue e dialetti. L’applicazione è utile per diverse finalità, trascrivere le lezioni, l’audio di video per inserire sottotitoli e convertire testi da tradurre.

Smart Recorder e Trascrittore

Compatibile con iPhone, iPad e Apple Watch, un’app per sbobinare audio su iOS è Smart Recorder e Trascrittore. L’applicazione funziona molto bene, offrendo una trascrizione della voce abbastanza precisa, con supporto per diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, cinese e giapponese. Le funzioni sono a pagamento, con un prezzo a partire da 1.09 euro a conversione, oppure con pacchetto completo a 18,99 euro.

Con questa app per iOS si possono registrare video e audio in qualsiasi occasione, ad esempio quando si partecipa a un seminario, a una lezione universitaria o a un incontro di lavoro. La trascrizione può essere effettuata dalla registrazione realizzata con l’app, oppure da altri file importati tramite email. Tra le funzionalità di questo programma ci sono l’editor per correggere gli errori, la condivisione su iTunes, il supporto per iCloud, la compatibilità con l’audio stereo e l’inserimento di tag.

Registra Voce+ e Salva Audio

Un’altra app per sbobinare compatibile con iPhone, iPad e iPod Touch è Registra Voce+ e Salva Audio. Con un giudizio estremamente positivo nelle recensioni su App Store, l’applicazione riconosce 44 lingue tra cui anche l’italiano, si può usare come registratore vocale, permette di modificare il file audio e di convertire le registrazioni vocali in testo. Da sottolineare che si tratta di una delle poche app gratuite per iOS, in grado di offrire una buona qualità nella trascrizione.

All’interno è presente anche un filtro per ridurre i rumori esterni, una sorta di noise cancelling, inoltre non sono previste limitazioni alle registrazioni audio, in quando dipende appena dalla capacità di memoria del proprio dispositivo. L’applicazione converte parole in testo in tempo reale, consente di apportare dei tagli e ordinare i file in base alle proprie esigenze. I documenti si possono condividere su Dropbox, tramite email oppure direttamente su Facebook.

Migliori programmi per sbobinare

Oltre alle applicazioni per dispositivi mobili, per trascrivere file audio in testo è possibile usare programmi per il PC. Ecco una selezione dei migliori software per sbobinare audio compatibili con PC Windows e Mac.

Express Scribe

Il migliore programma per sbobinare file audio è sicuramente Express Scribe, un vero e proprio punto di riferimento nel settore con numerosi tentativi di imitazione. Questo software di trascrizione è compatibile con PC Windows e macOS, presenta un’interfaccia in lingua italiana e tantissime funzionalità. Il prezzo dell’applicazione è di 29,99 dollari per la versione di base, oppure 34,99 dollari per l’edizione professionale illimitata, altrimenti è disponibile un’opzione gratuita con alcune limitazioni.

Express Scribe permette di convertire file audio in documenti di testo, inoltre è possibile integrare un sistema di riconoscimento vocale per eseguire la trascrizione automatica in tempo reale. Questo programma è rivolto soprattutto a un utilizzo professionale, per semplificare alcune attività e renderle più veloci. L’applicazione è compatibile con altri software tra cui Microsoft Word, con la possibilità di collegare un controllo a pedali per aumentare la produttività e la velocità di esecuzione.

Listen N Write

Uno dei migliori programmi per sbobinare audio in testo è Listen N Write, compatibile con PC Windows e disponibile in una versione gratuita. Questo programma è semplice da usare, basta scaricare l’applicazione dal sito web ufficiale di Elefant Software e installarla in modo facile e veloce nel proprio PC. Il progetto è pensato appositamente per trascrivere lezioni scolastiche, conferenze, seminari e interviste, infatti si rivolge soprattutto a giornalisti e studenti.

Le versioni vengono aggiornate spesso, infatti l’ultimo upgrade risale a febbraio del 2020, con l’introduzione del supporto per il formato TXT e una serie di miglioramenti nelle funzionalità. Il programma supporta tantissime lingue, tra cui ovviamente l’italiano, l’inglese, il francese e il tedesco. Ultimamente è stata lanciata anche una versione per dispositivi mobili, con opzioni per iOS e Android. Tra le funzionalità è presente un sistema di editor, si può riascoltare la registrazione durante la conversione e gestire file in vari formati.

Dragon Professional

Un programma a pagamento per sbobinare l’audio è Dragon Professional, compatibile soltanto con PC Windows e proposto con un costo di 399 euro. Questo programma è davvero avanzato, infatti può essere utilizzato anche per la dettatura delle cartelle cliniche, basta utilizzare l’estensione Dragon Medical Practice Edition. Con il software è possibile registrare qualsiasi tipo di appunto vocale con il proprio smartphone, per poi convertire l’audio in testo in modo automatico.

La trascrizione funziona anche con i podcast e con alcuni file preregistrati, inoltre è presente anche la funzione di dettatura. Ovviamente si tratta di una soluzione per professionisti e aziende, in particolare per giornalisti, intervistatori, medici e qualsiasi persona debba gestire appunti, promemoria o note in modo efficiente per aumentare la produttività. L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva, con un menu facile da usare e un servizio di assistenza sempre a disposizione.

Sbobina.it

Se non vuoi installare nessun programma puoi usare dei servizi online per sbobinare l’audio, evitando l’installazione di software e applicazioni. Una soluzione valida è la piattaforma sbobina.it, dove con un costo di 5 euro per 60 minuti di trascrizione è possibile convertire le registrazioni audio in testo in appena 48 ore. La registrazione sul sito è gratuita, con la possibilità di pagare con carta di credito o tramite PayPal, oltre all’opzione test audio per valutare la qualità della trascrizione prima di attivare il servizio.

oTranscribe.com

Un altro portale dove è possibile sbobinare l’audio è oTranscribe.com, un sito web completamente gratuito per convertire file audio in testo. La piattaforma è in italiano, quindi è abbastanza semplice da utilizzare, è possibile salvare automaticamente il documento, mettere in pausa ed esportare il file in diversi formati come file di testo o Google Doc. Inoltre oTranscribe.com consente anche di trascrivere video da YouTube, una soluzione efficace per inserire sottotitoli all’interno dei filmati o tradurli in altre lingue.