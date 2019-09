Android, a differenza di altri sistemi operativi, è molto più flessibile per quanto riguarda la personalizzazione. Puoi tranquillamente rivoltarlo come un guanto, senza particolari difficoltà.

In questo articolo partiamo dalla personalizzazione più semplice: cambiare gli sfondi Android con degli sfondi animati bellissimi. Ti suggeriamo quali sono le app gratuite per scaricare temi animati divertenti ed in grado di creare meraviglia nei tuoi amici.

Come scaricare sfondi animati gratis per Android

Prima di elencare le varie app per sfondi animati, partiamo dal descrivere velocemente la procedura per impostare un live wallpaper, ovvero uno sfondo che genera un’immagine in movimento. Seppur possa essere scontata per molti, c’è sicuramente qualcuno che può trovarsi in difficoltà. Questa procedura è praticamente la medesima per ogni applicazione. Ecco come fare:

scarica, innanzitutto, da Play store l’app desiderata; aprila e seleziona lo sfondo animato preferito; provalo, magari, in anteprima; aggiungi il nuovo tema animato al tuo device Android con un semplice tap; puoi applicare lo sfondo animato alla schermata di blocco, alla home o ad entrambe.

Vogliamo anche farti presente un aspetto da tenere in considerazione: gli sfondi animati, rispetto a quelli non interattivi, consumano batteria in più, ma a livelli sopportabili. Quindi, a meno che il tuo device non presenti evidenti problemi di carica, scarica tranquillamente questi sfondi animati, senza preoccuparti particolarmente.

Dove trovare sfondi animati che si muovono su Play Store

Qui di seguito ti elenchiamo e descriviamo brevemente le app per sfondi animati gratis in 2D, in 3D ed in HD che puoi trovare sullo store ufficiale di Android. Si tratta di applicazioni totalmente gratuite, ma che in diversi casi possono presentare acquisti in-app e pubblicità. Tra le varie applicazioni, abbiamo scelto quelle che consentono di scaricare i più particolari e richiesti sfondi interattivi.

Chrooma Live Wallpaper

Se non ami i temi animati pacchiani, questa app fa al caso tuo. Da Chrooma Live Wallpaper puoi scaricare i Live Wallpaper in stile material design: triangoli colorati, giochi di luce e ombreggiature, che si muovono e cambiano colore, possono rendere davvero elegante la tua homescreen.

Le animazioni basic ed il tipo di velocità, con cui questi sfondi animati per Android si muovono, non vanno ad incidere pesantemente sulla memoria e batteria del telefono.

HexShaders

Sfondi animati bellissimi e che non consumano la batteria li puoi trovare in questa applicazione. HexShaders dispone di temi caratterizzati da piccoli oggetti esagonali che si muovono.

Prima di scaricare questi sfondi Android, puoi personalizzare la dimensione delle particelle, rendendole più o meno definite. Puoi andare anche a cambiare il tipo di velocità del tuo sfondo animato.

Pixelscapes Wallpaper

Se sei un nerd particolarmente nostalgico, amerai gli sfondi animati presenti in questa applicazione. Pixelscapes è una raccolta di tre Live Wallpaper in stile pixel art: tutti e tre sono rilassanti, hanno animazioni ben curate e, dettaglio importante, hanno consumi bassissimi.

C’è quello rappresenta un lago con tanti piccoli particolari ed un cielo stellato. C’è il tema animato con la barchetta a vela che va alla scoperta di isolotti con mulini a vento, case e strani personaggio. E, come ultimo, c’è lo sfondo animato che rappresenta un’isola illuminata dai raggi del sole, che si irradiano anche nell’oceano.

3D Wallpapers

Questa è l’applicazione che presenta i migliori sfondi animati in 3D e in HD. Il catalogo, costantemente in aggiornamento, ha moltissime immagini in alta risoluzione. Per cercare quelle che desideri, puoi digitare nella barra di ricerca oppure navigare nelle categorie. Un aspetto molto apprezzato di 3D Wallpapers è l’assenza di pubblicità aggressive, pop up durante l’utilizzo.

Foglie Fresche

Se il verde ti mette tranquillità e sei un amante della natura, devi provare i temi animati di questa applicazione. Le foglie fresche (estive, autunnali, invernali e primaverili) si muoveranno sulla tua homescreen. Anche la luce cambia a seconda del momento della giornata e delle condizioni atmosferiche.

A differenza delle precedenti applicazioni, Foglie Fresche è un po’ più pesante e può incidere sui dispositivi di fascia di prezzo piuttosto bassa. Questo a causa, principalmente, degli elementi tridimensionali e della grafica in HD, che incidono in maniera particolare sulla memoria.

The Nebulander

Lo spazio ti suscita stupore ed emozione? Questa applicazione contiene sfondi animati bellissimi con pianeti e nebulose che animano lo schermo. Gli sfondi interattivi possono essere modificati direttamente dalla tua homescreen. Ad esempio, puoi trascinare con un dito la nave spaziale sullo schermo, ridimensionare gli oggetti e modificare la loro velocità. Quindi, questi temi animati sono anche una sorta di minigioco con cui passare il tempo, una rarità nel mercato degli sfondi per Android.

In quanto all’utilizzo delle risorse del sistema presente sul tuo device, questa app per sfondi animati gratis pesa 21 MB. Richiede, quindi, un po’ di potenza e prestazioni extra da parte del dispositivo su cui lo sfondo viene installato.