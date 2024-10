Debutta il nuovo Nothing Phone (2a) Plus Community Edition: si tratta di una versione speciale dello smartphone di Nothing realizzata con la community

Fonte foto: Nothing

Nothing ha svelato il nuovo Phone (2a) Plus Community Edition. Si tratta di una versione speciale del Nothing Phone (2a) Plus che è stata realizzata tramite il Community Edition Project annunciato lo scorso mese di marzo. Il nuovo smartphone è disponibile in edizione limitata.

La scheda tecnica non presenta novità rispetto alla versione standard del Phone (2a) Plus. Il modello, però, introduce alcune caratteristiche hardware esclusive nella parte esterna, nuovi sfondi e un nuovo packaging. Per il lancio, inoltre, è stata definita una campagna di marketing inedita.

Nothing Phone (2a) Plus: ecco la Community Edition

Il nuovo Phone (2a) Plus Community Edition è frutto di un progetto di co-creazione che ha visto gli utenti collaborare direttamente con il team dell’azienda, sia per quanto riguarda le caratteristiche hardware che il design, il packaging e il marketing.

Nothing ha confermato di aver ricevuto oltre 900 candidature da 47 Paesi dall’avvio del Community Edition Project. I vincitori sono stati Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki, Andrés Mateos, Ian Henry Simmonds e Sonya Palma ed hanno avuto modo di collaborare con Nothing per definire le caratteristiche dello smartphone.

Astrid Vanhuyse & Kenta Akasaki si sono occupati della progettazione hardware, andando a definire le nuove finiture in materiale fosforescente di colore verde e alcuni elementi nella parte posteriore che emettono una luce tenue in ambienti bui.

Andrés Mateos ha collaborato con Nothing per creare la Connected Collection, una selezione di sei sfondi, realizzati anche utilizzando alcuni strumenti AI.

Ian Henry Simmonds è stato selezionato per reinterpretare il design del packaging, seguendo il concetto “less is more” e andando a realizzare un prodotto finale caratterizzato da elementi riflettenti che si illuminano in ambienti bui, richiamando la scocca dello smartphone.

Infine, Sonya Palma ha contribuito alla campagna di marketing con il claim “Trova la tua luce. Cattura la tua luce” che richiama sia il design dello smartphone che il packaging.

Sotto la scocca, la Community Edition del Nothing Phone (2a) Plus riprende tutte le caratteristiche tecniche della versione standard dello smartphone, con l SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro, 12 GB di memoria RAM e un display AMOLED da 6,7 pollici.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Nothing Phone (2a) Plus Community Edition sarà realizzato in 1.000 unità e sarà acquistabile a partire da 12 novembre con un prezzo di 449 euro. Gli utenti potranno acquistare questa limited edition tramite lo store nothing.tech. Lo smartphone sarà disponibile presso il Nothing Store Soho di Londra a partire dal 16 novembre.