Apple AirPods, offerta straordinaria: costano pochissimo

Uno dei prodotti più iconici di Apple sono sicuramente le AirPods. Dal loro lancio hanno rivoluzionato un intero settore, quello degli auricolari wireless, dominato fino ad allora solamente dalle cuffie con padiglioni ingombranti. Queste cuffie dalle dimensioni mini hanno ben presto conquistato il cuore degli utenti, tanto da convincere tantissime altre aziende a seguire lo stesso "filone". Le AirPods, però, hanno sempre avuto un vantaggio competitivo rispetto agli avversari, anche grazie a un prezzo tutto sommato alla portata di tutti. A maggior ragione quando le si trova in offerta come capita oggi su Amazon.

Infatti, sul sito di e-commerce sono disponibile le AirPods di seconda generazione con uno sconto top del 31% e le si paga poco più di 100€. Un prezzo veramente eccezionale per delle cuffie che sono compatibili con qualsiasi smartphone e che assicurano una qualità audio elevata. Ma non solo. Sono molto comode e non danno fastidio all’orecchio. Dotate del chip Apple H1, lo stesso che troviamo anche in alcune cuffie Beats, si collegano velocemente con smartphone, tablet e PC e l’equalizzazione del suono è veramente top, quasi a livello professionale. Inoltre, supportano anche l’assistente vocale Siri: basta un semplice comando vocale per attivarlo. A questo prezzo sono un affare: non fartelo scappare.

Apple AirPods: caratteristiche e funzionalità

Le AirPods di seconda generazione sono una delle migliori soluzioni che possiate trovare in questo momento se siete alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma a un buon prezzo. Essendo un prodotto Apple, la cura nei materiali e nelle componenti è massima e lo si intuisce immediatamente. Sono comodissime da indossare, anche dopo ore e ore di utilizzo e non creano fastidio all’interno dell’orecchio.

Le cuffie sono dotate del chip Apple H1, processore realizzato dall’azienda di Cupertino e che troviamo anche in cuffie molto più costose. Oltre ad assicurare una qualità dell’audio molto elevata, con bassi profondi, il chip rende le cuffie anche molto veloci nel collegamento con gli altri dispositivi: bastano pochissimi secondi per poterle utilizzare. Altra caratteristica molto interessante è il completo supporto a Siri: in ogni momento è possibile chiedere aiuto all’assistente vocale per ottenere informazioni o molto banalmente per chiamare amici o colleghi di lavoro senza togliere lo smartphone dalla tasca.

Ottima anche l’autonomia: oltre 24 ore utilizzando la custodia di ricarica, mentre con un singolo ciclo si può ascoltare musica per 5 ore. Grazie alla ricarica rapida bastano 15 minuti per avere 3 ore di autonomia. Cuffie così complete a un prezzo così basso non sono semplici da trovare

Apple AirPods in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto top per le cuffie wireless Apple: oggi sono disponibile con uno sconto del 31% che fa scendere il prezzo a 109€. Si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e di una delle migliori promo che puoi trovare sul web per delle cuffie top di gamma. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in pochissimi giorni. Solitamente la durata di questo tipo di promo è veramente limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

