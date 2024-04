Apple AirPods al minimo storico: a questo prezzo sono da comprare subito

Oggi trovi le cuffie Bluetooth di Apple in offerta con uno sconto del 32% a un prezzo veramente speciale. Non farti sfuggire questa occasione

Fonte foto: ©eremin/123RF.COM

Questa settimana non poteva cominciare nel modo migliore. E non stiamo parlando per il meteo o per il fatto che molti italiani e molte italiane stanno approfittando del ponte 25 aprile – 1 maggio per una meritata vacanza, ma per le ottime offerte disponibili su Amazon. Sul sito di e-commerce si trovano tante nuove promo speciali che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tanti prodotti differenti. La promo che ha catturato la nostra attenzione riguarda un prodotto super richiesto e super acquistato dagli utenti. Stiamo parlando delle AirPods di seconda generazione che trovi su Amazon al minimo storico di quest’ultimo periodo e con uno sconto di ben il 32%.

Per essere un prodotto dell’azienda di Cupertino l’offerta è veramente eccezionale e devi essere veloce nell’approfittarne. Infatti, si tratta di una promo a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro. Per quanto riguarda le cuffie, c’è ben poco da dire. La qualità audio è eccezionale e con uno sconto del 32% diventano un vero best-seller. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi dispositivo e le puoi acquistare anche se hai uno smartphone Android. Calzano alla perfezione con il tuo orecchio e non danno fastidio anche dopo un utilizzo intenso.

Apple AirPods

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apple AirPods: prezzo, sconto e minimo storico

Un’offerta unica e speciale per acquistare delle cuffie top di gamma a un prezzo mai visto prima. Oggi trovi le Apple AirPods di seconda generazione a un prezzo di 101 euro, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Si tratta di un’offerta a tempo e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi ti consigliamo di approfittarne il prima possibile (solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di 5.000). La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove disposizioni di Amazon.

Apple AirPods

Apple AirPods: caratteristiche e scheda tecnica

Comodissimi da usare, calzano bene all’orecchio senza provocare il minimo fastidio. Batteria incredibile: 5 ore di ascolto con una sola carica, fino a 3 ore di autonomia in conversazione. Con la custodia di ricarica potrai usarli per oltre 24 ore. Non solo: con soli 15 minuti nella custodia già otterrai fino a 3 ore di ascolto o 2 ore di conversazione. Inoltre, "capiscono" quando li indossi, tanto da mettersi da soli in pausa quando li togli.

Grazie agli AirPods di seconda generazione comandi il tuo iPhone con la voce: ti basta dire "Ehi Siri" per attivare l’assistente vocale, mentre dicendo "Leggi notifiche ad alta voce", Siri ti leggerà gli avvisi importanti di Messaggi, Telefono, Calendario, Promemoria e altre app. Non solo: gli auricolari comprendono anche che stai parlando al telefono o che stai ascoltando musica, e dunque non ti avvierà di messaggi in entrata fino a quando non avrai finito. Ovviamente, puoi scegliere tu se beneficiare o meno di ciò.

Apple AirPods