Apple AirPods al prezzo più basso di sempre: offerta imperdibile

Qualità audio di altissimo livello; ergonomia impeccabile e autonomia prolungata. Con queste caratteristiche, le Apple AirPods di seconda generazione si confermano ancora oggi tra i migliori auricolari true-wireless disponibili sul mercato.

Nonostante siano state lanciate sul mercato qualche anno fa, le cuffie Bluetooth del produttore di Cupertino sono ancora oggi sulla cresta dell’onda. Le cuffie senza fili della Mela Morsicata assicurano un’esperienza audio avvolgente e immersiva, unita alla solita facilità di utilizzo che accomuna e caratterizza tutti i dispositivi Apple. E grazie all’offerta top su Amazon, sono disponibili a un prezzo a dir poco interessante. Acquistandole oggi risparmierai decine di euro su un prodotto di assoluto valore.

Apple AirPods seconda generazione scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Una qualità audio che non teme paragoni. Neanche quelli con le cuffie over-the-ear di alto livello. Le Apple AirPods di seconda generazione ti avvolgono in un suono di altissima qualità. Gli auricolari senza fili della Mela Morsicata sono dotati di componenti top per garantire un’esperienza audio di assoluto livello. Le dimensioni e peso ridotti e le forme ergonomiche le rendono poi adatte a qualunque orecchio: le indosserai senza accorgertene.

Grazie al chip H1, progettato e sviluppato dalla stessa Apple, sarà un gioco da ragazzi sincronizzarle con l’iPhone, l’iPad e l’Apple Watch. Il chip assicura una connessione senza fili più stabile e veloce, così da poter riprodurre tracce audio in alta qualità senza troppi problemi. Lo stesso chip, poi, garantisce una maggiore efficienza mentre è connesso con gli altri dispositivi Apple: l’autonomia d’utilizzo sarà di oltre 5 ore d’ascolto con una singola carica (e fino a 24 ore con la custodia di ricarica).

Utilizzarle, poi, sarà più semplice che mai. Grazie ai controlli touch presenti sul dorso delle cuffiette potrai controllare la riproduzione musicale, rispondere a chiamate in arrivo, aumentare o abbassare il volume.

Apple, le cuffie wireless al minimo storico: sconto e prezzo finale

Gli auricolari true wireless del produttore californiano non sono mai state così convenienti come oggi. Le Apple AirPods di seconda stagione possono essere acquistate su Amazon al prezzo più basso del web grazie allo sconto del 33% garantito dal colosso del commercio elettronico. Comprandole oggi le paghi 99,99 euro, contro i 149,00 euro del prezzo consigliato dalla stessa Apple. Il risparmio è considerevole: ben 50 euro in meno rispetto al listino.

