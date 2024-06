Apple Airpods a prezzo stracciato: vanno comprate prima che terminino

Fonte foto: Moma okgo / Shutterstock

Un suono limpido e cristallino che vi accompagnerà durante tutti i vostri impegni quotidiani. Merito di un comparto tecnico completamente rinnovato che non solo garantisce un’esperienza sonora di altissimo livello, ma è anche in grado di ottimizzare i consumi e prolungare la durata della batteria.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Nonostante siano state lanciate ormai da qualche anno a questa parte, le Apple Airpods di seconda generazione sono ancora oggi tra i migliori auricolari true wireless che puoi trovare sul mercato. Le cuffie senza fili della Mela Morsicata hanno infatti tutte le carte in regola (leggi, tutte le specifiche tecniche) per regalarti un’esperienza d’ascolto avvolgente a un prezzo a dir poco eccezionale. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, le Apple Airpods costano pochissimo: sono un vero e proprio best buy di categoria.

Apple Airpods seconda generazione

Auricolari Apple a prezzo stracciato: sconto e offerta finale

Sconto senza precedenti e prezzo mai così basso per le Apple Airpods di seconda generazione con custodia di ricarica con filo. Gli auricolari true wireless della casa di Cupertino sono infatti disponibili con uno sconto del 34% che fa risparmiare decine di euro sul listino. Comprandole adesso le paghi 99,00 euro contro i 149,00 del prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Apple Airpods seconda generazione

Apple Airpods scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Le AirPods di seconda generazione rappresentano un salto nel mondo dell’ascolto wireless, offrendo un’esperienza fluida e intuitiva con la tipica eleganza Apple. Leggeri ed ergonomici, gli auricolari senza fili del produttore californiano calzano alla perfezione nell’orecchio senza dare fastiodio: potrai indossarli mentre sei a lavoro, mentre ti alleni all’aria aperta o in palestra senza paura che possano "scivolare" e che possano perdersi.

Il chip H1 progettato e realizzato "in house" da Apple assicura una connessione stabile e a bassa latenza, per un suono di alta qualità senza interruzioni. I doppi microfoni beamforming catturano la tua voce con chiarezza durante le chiamate, anche in ambienti rumorosi.

Gli auricolari senza fili della Mela Morsicata sono poi dotati di sensori ottici e accelerometri che rilevano in maniera automatica la presenza dell’orecchio in modo da poter gestire in maniera intelligente la riproduzione musicale e ottimizzare i consumi. Non appena li toglierai, la riproduzione verrà interrotta, permettendoti così di risparmiare la carica.

Il controllo, come detto, è estremamente intuitivo. Basteranno dei tap sulla parte esterna per avviare e stoppare la riproduzione, o per aumentare e diminuire il volume o passare alla canzone successiva. La compatibilità con Siri ti permetterà di utilizzare l’assistente vocale Apple in maniera del tutto naturale.

Sul fronte dell’autonomia, come accennato inizialmente, le Apple Airpods di seconda generazione hanno davvero poco da invidiare a tutti gli altri auricolari senza fili oggi in commercio. Con una singola carica puoi ascoltare musica ininterrottamente per diverse ore e, grazie alla custodia di ricarica, l’autonomia totale supera le 20 ore di riproduzione. E grazie alla ricarica veloce, sono sufficienti 15 minuti di ricarica per ascoltare musica per ore e ore.

Apple Airpods seconda generazione