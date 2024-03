AirPods al minimo storico: oggi costano pochissimo

Fonte foto: eremin / 123RF.com

Le AirPods hanno rivoluzionato il mondo degli auricolari, in termini di funzioni e formato. Non parliamo più di semplici cuffie utili per ascoltare la musica, ma di accessori che facilitano la vita quotidiana. Inoltre, essendo leggerissimi ed ergonomici, sono comodi da utilizzare, praticamente impercettibili anche in caso di uso prolungato.

Migliorati sempre più negli anni, ora sono giunti fino alla terza generazione. E oggi hai l’opportunità di fare tuoi gli Apple AirPods a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 20%. Puoi anche decidere di rateizzare il prezzo, quindi riducendo ulteriormente il peso dell’acquisto. Li otterrai subito a casa e dunque potrai sfruttare immediatamente tutte le sue potenzialità e caratteristiche.

AirPods terza generazione: prezzo, offerta e sconto

Gli Apple AirPods di terza generazione sono davvero formidabili, frutto di anni di studio del colosso di Cupertino, anche sulla base delle esperienze e dei feedback degli utenti, migliorati generazione dopo generazione. La terza generazione è offerta su Amazon con il 20% di sconto, dunque li pagherai solo 159 euro. La disponibilità è immediata e li ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore.

AirPods terza generazione: scheda tecnica

Caratteristiche uniche. Partiamo dall’audio spaziale personalizzato, dotato di rilevamento dinamico della posizione della testa. In questo modo sarai sempre al centro del suono, anche in caso di movimenti repentini dovuti all’attività che stiamo svolgendo (fitness, faccende domestiche, ecc.). Il padiglione, ridotto al minimo per facilitare la sua armonizzazione rispetto all’orecchio, è dotato di un sensore di pressione tattile e sensibile per controllare in modo veloce e agevole la riproduzione multimediale, le chiamate in entrata e in uscita, l’utilizzo dell’assistente vocale Siri (basterà dire semplicemente "Ehi Siri").

Inoltre, altro vantaggio per chi li utilizza mentre fa attività fisica è la sua resistenza al sudore e all’acqua, quindi ideale anche per quando si fa attività fisica all’aperto e in caso di pioggia o forte umidità. La custodia di ricarica li protegge, ma, al contempo, li ricarica velocemente grazie a funzioni come la ricarica super veloce Lightning, o le calamite che le allineano velocemente e precisamente agli slot interni alla custodia di ricarica (MagSafe). Gli Airpods Apple dopo una ricarica durano fino a 6 ore di ascolto continuo, che arrivano a 30 ore se l’utilizzo è dilazionato e interrotto su più riprese. Molto semplici da configurare, si collegano automaticamente al dispositivo che stai utilizzando.

