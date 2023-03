Apple ha intenzione di aggiungere nuove funzioni alle AirPods

Apple è convinta che i suoi AirPods possano fare molto per la salute degli utenti e in questo campo ha già previsto ingenti investimenti. Questo è quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power ON. Secondo Gorman, infatti, Apple entro un anno o due al massimo aggiungerà nei suoi auricolari delle funzioni in grado di tenere sotto controllo alcuni parametri sanitari dell’utente che li indossa. Per farlo, però, Apple avrà bisogno dell’approvazione da parte dell’FDA americana e di altri enti che regolano la salute pubblica, anche in Europa.

AirPods: i dati sull’udito in arrivo

La prima di queste funzioni dovrebbe riguardare la possibilità degli AirPods di registrare dati sulla condizione dell’udito dell’utente che li utilizza normalmente. A questo, secondo Gurman, dovrebbero poi aggiungersi ulteriori opzioni di monitoraggio della salute del canale uditivo non meglio specificate.

Gli AirPods già integrano una funzione destinata agli ipoudenti, chiamata Live Listen, che utilizza il microfono dell’iPhone associato alle cuffiette per captare l’audio che poi viene trasmesso alle AirPods. In pratica si tratta di una specie di apparecchio acustico digitale, ma questa funzione, anche se presente negli iPhone con sistema operativo iOS 12 o successivo (quindi già dal 2018), non è ancora stata approvata dalla FDA, cioè la Food and Drug Administration americana che regolamenta e approva tutto quello che riguarda la salute negli Stati Uniti.

Secondo Gurman questa approvazione dovrebbe arrivare a breve e sarà anche fondamentale per le prossime funzioni che Apple intende integrare nei suoi AirPods e probabilmente anche in altri dispositivi del marchio di Cupertino.

Apple pensa alla salute degli utenti

Già nel 2021 Apple, tramite il suo dirigente Kevin Lynch aveva manifestato l’intenzione di aggiungere agli AirPods nuove funzioni di monitoraggio della salute visto che, come ha spiegato a suo tempo dal dirigente, negli AirPods già vengono integrati diversi sensori e questo dispositivo ha tutte le potenzialità per diventare utile anche per la salute degli utenti.

Tutto ciò riflette anche il pensiero del CEO Tim Cook, che nel 2019 aveva già annunciato che Apple si stava interessando ai servizi di assistenza sanitaria da proporre con i suoi dispositivi.

Lo stesso CEO aveva affermato che quando le persone chiederanno quale sia stato il "più grande contributo di Apple all’umanità", questo riguarderà le iniziative che l’azienda intende perseguire a livello monitoraggio (e non solo) della salute delle persone.