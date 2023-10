Apple iMac al minimo storico: l'offerta di oggi è incredibile

Fonte foto: Apple

Non capita sempre, anzi quasi mai, ma quelle poche volte che trovi un prodotto Apple con uno sconto di ben il 36% l’unica cosa da fare è approfittarne il prima possibile. Oggi su Amazon, infatti, trovi l’iMac, uno dei prodotti più iconici dell’azienda di Cupertino, in offerta a un prezzo incredibile. Lo sconto permette di risparmiare quasi 500€ su un computer performante e che ancora viene continuamente aggiornato dagli sviluppatori. Un PC da "ufficio" e da lavoro con il quale puoi utilizzare anche programmi pesanti per il fotoritocco e per il montaggio dei video.

Si tratta di una promo da non farsi sfuggire: trovare un dispositivo del genere in offerta non è una cosa di tutti i giorni. È dotato anche di un SSD da ben 256GB sul quale puoi archiviare tutti i documenti di lavoro e installare tanti programmi differenti. Amazon offre anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Insomma, un’offerta completa e che trovi solo sul sito di e-commerce.

Apple iMac

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apple iMac: le caratteristiche

Un PC che ti conquista immediatamente grazie allo schermo Retina ad altissima risoluzione che trovi solo sui computer Apple. Display perfetto in ogni situazione e con il quale puoi lavorare su qualsiasi programma. Grazie a tecnologie avanzate la luminosità si adatta in base alla luce ambientale in modo da ridurre al minimo i riflessi sul vetro.

A gestire il tutto c’è un potente processore Intel che permette di aprire le applicazioni in pochi secondi e senza alcun problema di rallentamento. Il classico processore ottimizzato alla perfezione dagli ingegneri Apple. A supporto anche 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Un pacchetto completo e versatile con cui ti trovi alla perfezione, soprattutto per il lavoro.

Non manca una fotocamera con cui fare le videochiamate di lavoro. Assicura immagini perfette in ogni situazione e grazie al potente impianto audio la tua voce sarà sempre perfetta. Per concludere, trovi anche tantissime porte USB con le quali poter collegare accessori e strumenti utili. Insomma, un PC completo e che oggi è disponibile a un prezzo mai visto prima.

iMac in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un iMac a questo prezzo non lo si vedeva da tantissimo tempo. E questo fa capire la bontà della promo che trovi oggi su Amazon. Il computer Apple è disponibile a un prezzo di 799€, con uno sconto di ben il 36%. Il risparmio totale sfiora i 500€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,80€ al mese utilizzando il servizio nella pagina prodotto. Il computer viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni. Approfittane subito e non resterai deluso.

Apple iMac