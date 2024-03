Apple Mac mini, prezzo mai visto prima: è da comprare subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Senza troppi giri di parole: questo è il computer da comprare oggi. E i motivi sono vari: è un PC con prestazioni elevate, occupa poco spazio, è in offerta al minimo storico e soprattutto ha il logo della mela morsicata disegnato sulla scocca. Se non lo aveste ancora capito, stiamo parlando di un computer Apple, più precisamente del Mac mini versione 2023, l’ultimo lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. Uno dei prodotti più iconici Apple: un computer a metà tra un fisso e un portatile. Le dimensioni sono ridotte all’osso e occupa poco spazio. Un PC pensato per un utilizzo casalingo, ma soprattutto da ufficio, dove lo spazio che si ha a disposizione è sempre molto poco. Quest’ultima versione assicura tutta la potenza di cui hai bisogno grazie alla presenza dell’ottimo processore Apple M2, lo stesso presente sui MacBook.

Oggi torniamo a parlare di quest’ottimo computer portatile soprattutto per l’offerta disponibile sul sito di e-commerce. Lo trovi con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si candida a essere una delle migliori promo di questo weekend e uno dei migliori PC disponibili in offerta su tutto il web. Il risparmio è cospicuo e puoi anche pagarlo a rate. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Mac mini con chip M2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Quando si trova un dispositivo Apple in offerta e con uno sconto di ben il 25% non bisogna far altro che approfittarne subito. Si tratta di una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché il Mac mini con processore M2 è stato lanciato sul mercato da poco tempo. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 549 euro con uno sconto del 25% e risparmi poco meno di 200 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che puoi attivare in fase di check-out. L’altra buona notizia riguarda la disponibilità immediata: acquistandolo adesso lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove viene effettuato l’ordine). Per fare il reso gratuito hai come sempre ben 30 giorni di tempo.

Apple mac mini 2023: le caratteristiche tecniche

Le dimensioni veramente compatte potrebbero trarre in inganno, ma in realtà l’Apple Mac mini con processore M2 è un vero computer top di gamma con prestazioni ottime. Il merito è del chip sviluppato dall’azienda di Cupertino che ti permette di fare tutto quello di cui hai bisogno, dalle presentazioni di lavoro fino al montaggio dei video o la creazione di post sui social. Il chip M2 ti permette di gestire più programmi contemporaneamente e non avrai nessun problema con tutte le app dedicate alla produttività. È un computer pensato per il mondo del lavoro e non ti delude sotto nessun aspetto. A supporto anche 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

L’altro aspetto che lo rende unico sono le dimensioni. L’Apple Mac mini è compatto e lo puoi mettere dentro lo zaino e portarlo sempre con te. L’unico problema è la necessità di avere uno schermo dove collegarlo per poterlo utilizzare. È dotato di tutte le porte e di tutta la connettività di cui hai bisogno: porta HDMI per collegare lo schermo, porta Ethernet per la connessione a Internet, doppia porta Thunderbolt 4, doppia porta USB-A e anche il jack per le cuffie. Collegando tutti gli accessori Apple diventa un computer di cui difficilmente puoi fare a meno. A questo prezzo, poi, è un vero best buy.

