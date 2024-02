Apple Mac mini, il prezzo scende sempre di più: sconto imperdibile

Fonte foto: Amazon

I prodotti Apple sono garanzia di affidabilità e prestazioni sempre al massimo, ma hanno un unico inconveniente: il costo abbastanza elevato. Questo discorso vale per la maggior parte dei dispositivi dell’azienda di Cupertino, a esclusione del Mac Mini. Per chi non lo conoscesse, il Mac mini è il computer Apple dalle dimensioni ridotte e compatte. Una PC "portatile", ma senza schermo. È dotato della classica porta HDMI per collegarlo direttamente a un monitor e cominciare a utilizzarlo. La classica soluzione perfetta per l’ufficio, ma anche per casa, soprattutto se non hai troppo spazio a disposizione per un case esterno.

Come detto, tra i prodotti Apple, è sicuramente uno dei più economici, soprattutto oggi che lo trovi in offerta speciale su Amazon. Il computer, infatti, è protagonista di una delle ultime offerte degli Apple Days, la settimana dedicata da Amazon agli sconti imperdibili su tanti prodotti della mela morsicata. Oggi l’Apple Mac Mini con processore Apple M2, l’ultimo lanciato sul mercato, è disponibile in offerta con uno sconto del 21% che ti far risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Lo paghi veramente poco rispetto alle prestazioni assicurate e fai un super affare. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare presto.

Apple Mac mini M2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per l’Apple Mac Mini con processore M2. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo di 579 euro con uno sconto del 21% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole essendo un prodotto Apple da poco uscito sul mercato: ben 150 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 115,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo. Come capita per tutti i prodotti della mela morsicata, la richiesta è elevata e la promo potrebbe terminare presto.

Apple Mac mini M2: la scheda tecnica

La novità più interessante di questo Apple Mac mini è la presenza del chip Apple M2, che assicura prestazioni elevatissime con qualsiasi programma e app. Il Mac mini con chip M2 di Apple è dotato anche di diverse porte per la connettività: due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, una porta Ethernet e un jack per cuffie.

Le prestazioni sono assicurate anche dalla presenza di 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Memoria a sufficienza per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno. Ottime notizie anche sul lato della privacy: sia lo stesso nuovo chip M2 sia l’ultima versione di macOS, migliorano la sicurezza dei tuoi dati personali, mettendoli al riparo dall’attacco di virus e malware.

Le dimensioni del Mac mini con processore M2 sono contenute e lo puoi anche mettere in borsa e portare da una parte all’altra: l’importante è avere a disposizione uno schermo dove collegarlo. Un computer che si adatta a qualsiasi utilizzo, sia in ufficio, sia in casa.

