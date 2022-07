Apple MacBook Air con M2 è finalmente disponibile: il prezzo in Italia

Anche in Italia iniziano a essere consegnati i primi Apple MacBook Air con il processore M2. Infatti, la scorsa settimana Apple aveva annunciato la possibilità di prenotare il nuovo Apple macBook Air M2 e da oggi i primi laptop sono già in consegna ai clienti. In effetti il nuovo e sottilissimo laptop era atteso da mesi e oltre e si è subito fatto notare sia per la scheda tecnica poderosa sia per il prezzo, che come da tradizione Apple è molto alto.

L’arrivo del chip M2, va detto, non è la sola novità che troviamo a bordo del nuovo Apple MacBook Air. Anche il design è stato completamente ridefinito: si può notare un bordo maggiormente squadrato e cornici rinnovate (con il famigerato "notch"). Nell’insieme si coglie un richiamo alle linee del MacBook Pro da 13 pollici che, invece, non offre particolari cambiamenti rispetto al modello precedente (lo stesso design). Ma il nocciolo della questione, se così possiamo dire, ruota intorno al processore M2 che sostituisce l’M1 e promette performance persino superiori e una efficienza elevatissima. Ricordiamo che il laptop Apple MacBook Air con M2 è un computer che ormai ha una potenza talmente alta da essere sufficiente persino per molti professionisti che lavorano con le immagini e i video.

MacBook Air con M2: caratteristiche tecniche

Il MacBook Air è un laptop facile da trasportare tanto è leggero: è spesso solo 11 millimetri e pesa 1,2 Kg. Il nuovo laptop di Apple ha a bordo il chip Apple M2, un display Liquid Retina da 13,6 pollici e un design rinnovato.

Rispetto al chip M1, la nuova generazione M2 conta su 100 GBps di banda di memoria unificata. Inoltre, il processore è in grado di supportare fino a 24 GB di memoria, che gli consente di lavorare meglio su carichi ancor più massicci.

Il colosso di Cupertino ha fatto sapere che l’M2 è 1,4 volte superiore a M1 e permette al nuovo MacBook Air di avere una durata della batteria di 18 ore. In proposito la ricarica è da 35 W e Apple precisa che è disponibile, acquistandolo a parte, un alimentatore USB-C da 67 W.

Il notebook Apple macBook Air M2 ha, inoltre, quattro altoparlanti e l’accelerazione hardware ProRes, oltre al sistema MagSafe per la ricarica, che si aggiunge alla porta USB-C/Thunderbolt.

MacBook Air M2: Disponibilità e prezzo

L’apple MacBook Air M2 è disponibile in quattro colori: Galassia, Argento, Mezzanotte e Grigio Siderale. Per quanto riguarda il prezzo, la versione base del laptop costa in Italia 1.529,00 euro nella configurazione base che prevede 8 GB di RAM, SSD da 256 GB e GPU 8-core. Il modello più costoso Apple MacBook Air con chip M2 supera senza grossi problemi il prezzo di 3.000 euro.

Apple MacBook Air 2022 con chip M2 – Versione 8/256 GB