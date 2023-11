Fonte foto: Apple

Apple Music Classical è disponibile dallo scorso mese di marzo. L’app dedicata agli amanti della musica classica consente l’accesso a tantissimi brani da ascoltare in streaming, a condizione di aver attivato l’abbonamento ad Apple Music. Dopo il lancio su iOS, l’applicazione della casa di Cupertino è arrivata anche su Android.

In queste ore, dopo diversi mesi di attesa, Apple ha, finalmente, avviato il rilascio anche dell’app per iPad del suo servizio. Da questa settimana, quindi, è possibile accedere ad Apple Music Classical anche tramite la nuova app per iPadOS, arricchita da un’interfaccia ottimizzata per i display degli iPad, ben più grandi e con un formato diverso rispetto a quelli degli iPhone.

Apple Music Classical arriva su iPad

La nuova app per iPad di Apple Music Classical riprende tutte le funzionalità già viste sull’app per iPhone, permettendo un accesso completo alla libreria musicale del servizio. A cambiare è, sostanzialmente, l’interfaccia e, quindi, la modalità di fruizione dei contenuti. La nuova app ottimizzata per iPadOS, infatti, propone una nuova UI pensata per sfruttare lo schermo dei tablet di Apple.

Tra le novità c’è un’ampia barra laterale che semplifica la navigazione tra le varie sezioni dell’app, permettendo un passaggio rapido da una sezione a un’altra. Ad esempio, sfruttando la barra laterale è possibile navigare tra le playlist oppure accedere alle tracce salvate in modo più semplice, grazie ai collegamenti rapidi alle varie sezioni.

Su iPad è possibile accedere a tutti i contenuti di Apple Music Classical, servizio che include oltre 5 milioni di brani con un audio di alta qualità (fino a 192 kHz/24 bit Hi-Res Lossless, con vari contenuti disponibili in audio spaziale con Dolby Atmos). Da notare, inoltre, la possibilità di utilizzare AirPlay per l’ascolto su dispositivi wireless compatibili.

Come accedere ad Apple Music Classical

Accedere ad Apple Music Classical è semplicissimo: il servizio è incluso senza costi aggiuntivi per gli utenti Apple Music. Chi ha un abbonamento attivo con il servizio di streaming musicale della casa di Cupertino, quindi, non dovrà fare altro che scaricare l’app di Apple Music Classical e accedere con il proprio ID Apple.

Da questa settimana, chi ha un iPad può scaricare l’app dall’App Store e accedere al servizio sfruttando una versione ottimizzata dell’applicazione. Ricordiamo che il costo per accedere ad Apple Music è di 10,99 euro al mese, senza alcun vincolo grazie alla possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo mensile.

Il servizio è disponibile in una versione Studenti al costo di 5,99 euro al mese e in una versione Famiglia al costo di 16,99 euro al mese (per 6 persone). C’è anche la possibilità di attivare il piano Apple One, per accedere a più servizi della casa di Cupertino (tv+, iCloud+ con 50 GB e Arcade) con un costo di 19,95 euro al mese.