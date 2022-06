Apple prepara nuovi MacBook e nuovi iPad: come saranno

Apple intende ampliare la gamma di laptop e presentare entro la fine dell’anno, o al più tardi a inizio 2023, un MacBook Air 15 pollici. La notizia è stata diffusa da Mark Gunman, noto e solitamente affidabile giornalista di Bloomberg esperto del mondo Apple, che rivela che queste informazioni arrivano da fonti che lavorano a Cupertino.

Il formato 15 pollici rappresenta una novità nella storia del MacBook Air. Ma non è la sola: durante la conferenza per gli sviluppatori (WWDC che si è chiusa qualche giorno fa) è stato presentato il laptop MacBook Air da 13,6 pollici. Versione che a causa dei problemi di approvvigionamento delle componenti elettroniche potrà essere acquistata da luglio in avanti. Ross Young CEO of Display Supply Chain Consultants dunque nella catena di fornitura dei display, invece, in un tweet fa sapere che Apple lavora anche a un iPad Pro da 14,1 pollici miniLED e schermo ProMotion, che potrebbe uscire sul mercato a inizio del 2023.

Apple sceglie sempre più processori Apple

I nuovi modelli fanno intendere che la strategia di Apple sia di scegliere sempre di più processori prodotti con il proprio marchio, cioè i chip M1 ed M2 (nelle varie versioni “liscia“, “Pro" e “Max“). Il che è plausibile considerato che la vendita dei Mac rappresenta il 10% del mercato di Apple e che ciò darebbe più certezze di approvvigionamento di chip.

La decisione si sta rivelando vincente: le vendite di Mac sono raddoppiate, pari a 10,4 miliardi di dollari durante il secondo trimestre fiscale, quasi il doppio dei 5,4 miliardi di dollari generati nel secondo trimestre del 2020. Il processore M2 sarà a bordo del MacBook Air da 13,6 pollici e secondo i rumors anche del MacBook Air da 15 pollici che sarà oggetto anche di una rivisitazione del design che non si vedeva dai tempi del suo lancio, nel 2008 con Steve Jobs.

I nuovi chip a marchio Apple includono anche due versioni di fascia alta, ancora da annunciare: l’M2 Pro e l’M2 Max in calendario per la fine del 2022 (sempre che la data non slitti al 2023) e che sarebbero i processori a bordo di due MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici il cui nome in codice è J414 e J416.

Accanto alle nuove produzioni resta sempre aperto lo spazio per la sperimentazione tanto che Bloomberg fa sapere che a Cupertino sono al lavoro su un nuovo Mac mini e su un nuovo chip M3 destinato a un futuro iMac e a altri prodotti.

I nuovi Apple nel 2023

Apple dovrebbe presentare anche un iPad Pro da 15 pollici nel 2023, con a bordo il sistema operativo iPadOS 16, e un nuovo laptop da 12 pollici che potrebbe arrivare alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Se fosse vero, si tratterebbe del laptop più piccolo dell’azienda da quando ha interrotto la produzione del MacBook da 12 pollici nel 2019.