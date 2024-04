Fonte foto: Apple

Non tutti i prodotti Apple soddisfano le aspettative degli utenti e riescono a trasformarsi in un immediato successo. In attesa di capire se il costoso Apple Vision Pro e le nuove versioni che arriveranno in futuro riusciranno a ritagliarsi uno spazio nell’ecosistema della casa di Cupertino, Apple deve fare i conti con un raro passo falso.

Secondo quanto rivelato dal leaker Kosutami, infatti, Apple avrebbe preso la decisione di interrompere la produzione degli accessori FineWoven. Alla base di questa scelta ci sarebbe un problema legato alla longevità di questo materiale, realizzato per sostituire la pelle e offrire maggiore sostenibilità ambientale. Gli accessori FineWoven sarebbero soggetti a un’usura eccessiva.

Cosa sono gli accessori FineWoven di Apple

La gamma di accessori FineWoven comprende cover per gli iPhone oltre a cinturini per gli Apple Watch e portachiavi per gli AirTag. Il prezzo, come da tradizione dei prodotti Apple, è mediamente alto. Si tratta, quindi, di accessori premium e non certo di prodotti economici.

FineWoven è un particolare tessuto morbido che, secondo Apple, ricorda la pelle scamosciata e viene realizzato con il 68% di materiale riciclato e con un processo produttivo che genera molte meno emissioni rispetto alla produzione della pelle destinata alla realizzazione di accessori simili.

Apple ha annunciato l’addio alla pelle, come materiale per i suoi accessori, lo scorso mese di settembre, con il lancio dei primi prodotti FineWoven. Questa scelta è stata sottolineata anche in queste ore, in occasione di un video promozionale realizzato per la Giornata della Terra.

I problemi degli accessori FineWoven

La sostenibilità degli accessori FineWoven non si traduce, almeno stando all’indiscrezione di oggi che segue varie segnalazioni da parte degli utenti, nella stessa qualità degli accessori in pelle. Gli accessori FineWoven si caratterizzerebbero per una scarsa longevità, con una certa tendenza ad accumulare segni di usura nel corso del tempo.

I feedback ottenuti in questi mesi potrebbero aver spinto Apple a interrompere la produzione degli accessori FineWoven, con l’obiettivo di smaltire le scorte disponibili (magari anche con sconti di vario tipo) per poi aggiornare la gamma con nuovi prodotti e nuovi materiali. Al momento, in ogni caso, non c’è ancora una conferma ufficiale.

All’orizzonte, nel caso in cui i rumor sullo stop alla produzione degli accessori FineWoven dovessero essere fondati, ci sono due opzioni. Un ritorno alla pelle è da escludere. Apple, quindi, potrebbe realizzare una nuova versione del tessuto FineWoven, con l’obiettivo di eliminare i difetti dell’attuale gamma di accessori. In alternativa, la casa di Cupertino potrebbe ripiegare su altri materiali per la realizzazione della sua gamma di accessori.

A prescindere da quelle che saranno le scelte di Apple, la scelta di puntare sul tessuto FineWoven, pur avendo garantito maggiore sostenibilità per la gamma dell’azienda, non sembra essere riuscita a soddisfare gli standard di qualità che gli utenti si aspettano dai prodotti della Mela.