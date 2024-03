Apple Vision Pro arriva in Europa, ma non in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Apple Vision Pro, all’interno del codice di visioOS è stato scovato l’aggiornamento del primo language pack in arrivo. Per ora, però, non c’è ancora l’italiano

Apple Vision Pro è uno dei dispositivi più attesi di sempre e, visto che al momento è ancora esclusiva del mercato USA, in Europa molti si chiedono quando riusciranno a mettere le mani sull’ambito visore.

Da parte sua Apple ha confermato che il device arriverà in altri paesi entro la fine del 2024, senza però dare maggiori informazioni al riguardo. Poche ore fa, però, MacRumors analizzando il codice di visionOS ha notato una cosa interessante: l’imminente arrivo di nuove lingue per la traduzione automatica e la tastiera virtuale, ma tra queste per ora non c’è l’italiano.

Apple Vision Pro, le nuove lingue disponibili

Che Apple abbia intenzione di lanciare globalmente il suo visore è un dato certo ma l’arrivo dell’aggiornamento del pacchetto lingue e traduzioni non vuol dire necessariamente che la cosa sia imminente.

Al momento, infatti, dato che il visore è disponibile unicamente negli Stati Uniti, il colosso di Cupertino ha reso disponibile unicamente la lingua inglese. Tuttavia, dato che il prodotto è destinato anche ad altri mercati è chiaro che Apple debba necessariamente provvedere a inserire nuove lingue tra le opzioni disponibili.

Comunque, stando alla scoperta di MacRumors, sappiamo che molto presto saranno inserite tra le opzioni del device le seguenti lingue:

cantonese tradizionale

cinese semplificato

inglese (Australia)

inglese (Canada)

inglese (Giappone)

inglese (Singapore)

inglese (Regno Unito)

francese (Canada)

francese (Francia)

tedesco (Germania)

giapponese

coreano

Come evidente, non c’è ancora l’italiano ma con buone possibilità è solo questione di tempo prima che il colosso della tecnologia inserisca anche la nostra lingua e allora, quando questo accadrà, sapremo che l’uscita del visore è davvero imminente.

Oltretutto, l’arrivo di questo primo language pack non vuol dire che Apple Vision Pro arriverà contemporaneamente su tutti questi mercati, ma la cosa sta a significare esclusivamente che Apple si sta preparando alla vendita del device in altri mercati.

Quando arriva Apple Vision Pro in Italia

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo l’arrivo dell’Apple Vision Pro in esclusiva per il mercato statunitense sarebbe stato da attribuire a una “fornitura limitata del prodotto“, con Apple che avrebbe preferito partire dal proprio mercato di riferimento per garantire ai consumatori americani un processo di vendita “fluido” e senza tempi di attesa troppo prolungati.

Il problema, sempre secondo Kuo, sarebbe dovuto alle molte possibilità di personalizzazione del visore che hanno portato il colosso della tecnologia (e le aziende partner) a dover produrre milioni di unità per ciascun componente, proprio per venire incontro alle esigenze dei consumatori.

Tuttavia, stando sempre alle dichiarazioni del celebre analista, Apple avrebbe intenzione di espandere il circuito di vendita del suo Vision Pro prima del WWDC 2024 (in programma a giugno), così da coinvolgere molti più sviluppatori per iniziare i lavori sulla nuova versione di visionOS destinata ai mercati internazionali.

Se queste voci si rivelassero fondate, dunque, l’ambito visore potrebbe arrivare in Europa (e chiaramente anche in Italia) entro i prossimi due o tre mesi.