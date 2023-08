Fonte foto: Sorbis/ Shutterstock

Apple si prepara a fissare nuovi record nel corso dei prossimi mesi. Ad anticipare le possibili novità per la casa di Cupertino è lormai noto analista Ming-Chi Kuo, sempre molto ben informato su tutto quello che riguarda Apple.

Secondo Kuo, potrebbero esserci ben due nuovi record in arrivo: Apple potrebbe conquistare la vetta del mercato smartphone tra il 2023 e il 2024 e, dopo la presentazione dei nuovi iPhone, le azioni di Apple potrebbero registrare un nuovo rimbalzo positivo, avvicinando o superando il massimo storico.

Apple prepara il sorpasso su Samsung

Le stime di Ming-Chi Kuo anticipano il sorpasso di Apple ai danni di Samsung: già nel corso del 2023, infatti, Apple potrebbe diventare il primo produttore al mondo di smartphone, raggiungendo quota 225 milioni di unità spedite.

Il sorpasso avverrebbe grazie a un taglio delle spedizioni da parte di Samsung che, a causa di una domanda inferiore alle attese, potrebbe fermarsi a circa 220 milioni di unità spedite nel corso del 2023.

Anche se di poco, quindi, Apple potrebbe diventare il leader del mercato smartphone per unità spedite in tutto il mondo.

Questo sorpasso potrebbe essere confermato nel 2024. Il prossimo anno, infatti, Apple potrebbe incrementare le spedizioni del 5-10%. Samsung, invece, dovrebbe confermare il ridimensionamento: per l’azienda coreana, infatti, il 2024 dovrebbe far registrare vendite in linea con il 2023.

Di conseguenza, il prossimo anno, Apple potrebbe spedire circa 250 milioni di iPhone mentre Samsung dovrebbe fermarsi a circa 220 milioni di Galaxy.

Apple, quindi, non solo riuscirà a dominare il mercato smartphone per il segmento premium. Nel corso dei prossimi anni, la casa di Cupertino potrebbe rafforzare ulteriormente la sua posizione, fino ad arrivare a conquistare una solida leadership sul mercato, confermandosi per almeno due anni di fila, come il principale produttore di smartphone a livello mondiale.

Il valore di Apple aumenterà ancora

Tra circa un paio di settimane, Apple presenterà i nuovi iPhone 15. Come da tradizione, c’è grande attesa per i nuovi smartphone che, molto probabilmente, si riveleranno un successo commerciale, nonostante le indiscrezioni relative a un possibile taglio alla produzione prevista per il 2023.

Il lancio dei nuovi iPhone 15 dovrebbe tradursi in un nuovo incremento del valore delle azioni di Apple.

A giocare un ruolo positivo per le azioni di Apple potrebbero esserci vari fattori. I rumor relativi a un ritardo nelle consegne di iPhone 15 Pro Max sembrano essere stati smentiti. Il top di gamma dell’azienda, inoltre, dovrebbe arrivare sul mercato con un nuovo aumento (significativo) di prezzo che garantirà un incremento ulteriore degli utili.

Un nuovo massimo storico per Apple sul mercato azionario potrebbe essere dietro l’angolo. L’azienda di Cupertino è stata la prima al mondo a raggiungere il valore di mercato di 1 trilione di dollari, la prima a raggiungere 3 trilioni di dollari e, adesso, viaggia intorno a 2,8 trilioni di dollari.

Se quanto Kuo afferma si rivelerà corretto, quindi, Apple sarà la prima azienda a toccare nuovamente i 3 trilioni di dollari di valore di mercato e a superarli.