Apple TV+ punta ancora sul genere sci-fi: la prossima novità si chiama "Me"

Una serie tv sci-fi, ma anche un racconto di formazione e una storia d’azione che rientra in qualche modo nel genere supereroistico. È tutte queste cose la serie tv intitolata Me, novità in arrivo fra poche settimane in streaming su Apple TV+. Il protagonista è un ragazzino che si accorge di avere il superpotere di cambiare il proprio aspetto e dovrà imparare cosa comporta questa scoperta per il mondo e, soprattutto, per sé stesso. Pensata per il pubblico di ogni età, e non solo per adolescenti e famiglie, la serie tv è firmata da Barry L. Levy, già noto per Vantage Point e qui nel ruolo di creatore, showrunner, produttore esecutivo e co-autore.

Trama e trailer della serie tv Me

Il protagonista della serie tv Me si chiama Ben, ha dodici anni e frequenta le scuole medie. Tra bulli, turbe pre-adolescenziali e prime cotte, il giovanissimo deve fare i conti anche con una situazione famigliare in fase di cambiamento e, soprattutto, con la scoperta sconcertante di essere dotato di super poteri.

Come si vede nel trailer della serie tv Me, Ben si rendere conto, nello specifico, di essere una sorta di mutaforma: è in grado di cambiare temporaneamente il proprio aspetto assumendo quello di un’altra persona. Una capacità che, perlomeno all’inizio, non è pienamente nel suo controllo e sembra rispondere soprattutto a ciò che prova dal punto di vista emotivo.

Nei dieci episodi che compongono la serie, Ben affronta un viaggio di scoperta di sé stesso, arrivando anche a capire cosa davvero significa e comporta avere dei superpoteri. Come ha scritto Apple Tv+ presentando questa novità sui social, in effetti: quando hai il potere di diventare chiunque, come definisci chi sei?

Aiutato dalla sorellastra Max, che sarà un’alleata preziosa, Ben dovrà trovare la risposta a questa domanda. Intanto, imparerà a usare le sue nuove abilità e porterà alla luce alcuni segreti che si celano dietro le tragedie e i misteri che hanno sconvolto la comunità in cui abita.

When you have the power to become anyone, how do you define yourself? Me premieres July 12 on Apple TV+ pic.twitter.com/aUZoTMe9MK — Apple TV (@AppleTV) June 12, 2024

Il cast della serie tv Me

Il protagonista Ben ha il volto di Lucian-River Chauhan (nella foto di apertura), già noto per Encounter. Abigail Pniowsky (vista in Arrival) è invece Max, la sorellastra di Ben.

Nel cast della serie tv Me ci sono poi Dilshad Vadsaria (Second Chance) nel ruolo di Elizabeth Vasani, Amanda Reid (Miss Juneteenth) in quello di Carter Kennedy e Jessy Yates (Pulse) in quello di Morgan. Kyle Howard (visto in Orange County) è Phil Davis, mentre Sharif Atkins (NCIS: Hawaii) è Darren Kennedy.

Oltre che dallo showrunner Levy, la serie è scritta da Michael Dowse (che è anche regista dei dieci episodi), Amy Welsh-Hanning e Eben Russell.

Quando esce la serie tv Me

La serie tv Me arriva in streaming su Apple Tv+ il 12 luglio 2024.