Fonte foto: Apple

Il nuovo Apple Vision Pro è una delle principali novità del mese di febbraio per il settore tech. Disponibile, per ora, solo negli USA, il visore di Apple ha già centinaia di app native utilizzabili dagli utenti.

Un elemento centrale del nuovo dispositivo della casa di Cupertino è rappresentato dal gaming che può diventare uno dei settori in grado di trascinare al successo del visore, alle prese con un gran numero di resi da parte dei primi acquirenti.

Per accedere a tanti giochi compatibili con Apple Vision Pro è possibile ricorrere a Apple Arcade, il servizio in abbonamento della casa americana che mette a disposizione tanti titoli da scaricare sul proprio dispositivo, senza costi aggiuntivi. Una parte del catalogo di Apple Arcade è già pronta per il nuovo visore.

12 giochi “spaziali” per Apple Vision Pro

Con Apple Vision Pro è iniziata, almeno secondo Apple, l’era dello Spatial Computing. Oltre ai film in 3D, per gli utenti che hanno acquistato o acquisteranno il visore ci sarà la possibilità di accedere a un catalogo di giochi “spaziali” in grado di offrire un’esperienza in tre dimensioni agli utenti.

Questi giochi sono già inclusi in Apple Arcade, servizio in abbonamento dal costo di 6,99 euro al mese (ma accessibile anche tramite l’abbonamento Apple One). Attualmente, sono 12 giochi inclusi nel catalogo di Apple Arcade che consentono di sfruttare appieno Apple Vision Pro:

Game Room

WHAT THE GOLF?

Cut the Rope 3

Jetpack Joyride 2

Patterned

Illustrated

Wylde Flowers

stitch.

Synth Riders

LEGO Builder’s Journey

Bloons TD 6+

Super Fruit Ninja

Il catalogo è, quindi, abbastanza articolato e comprende versioni dedicate ad Apple Vision di alcuni dei giochi arcade più noti, come Cut the Rope e Super Fruit Ninja. Ci sono anche titoli particolari come Game Room, con offre agli utenti la possibilità di provare in versione spaziale alcuni giochi da tavolo classici.

Da notare anche puzzle game, come LEGO Builder’s Journey, e simulativi, come Wylde Flowers. A questi si aggiungono oltre 250 titoli, già parte del catalogo di Apple Arcade e utilizzabili con il visore (ma senza le funzionalità spaziali).

Altre novità in arrivo

Per gli utenti Apple Vision Pro, sempre tramite Apple Arcade, sono in arrivo altre novità come Alto’s Odyssey: The Lost City, Gibbon: Beyond the Trees e Spire Blast. In futuro, però, l’elenco potrà arricchisci ulteriormente e non solo grazie al servizio in abbonamento di Apple.

Altri sviluppatori potrebbero valutare la pubblicazione di nuovi titoli ottimizzati per visionOS e per l’utilizzo con il nuovo visore di Apple. Molto dipenderà, però, dal successo del visore stesso, sia in termini di vendite e di utilizzo effettivo da parte degli utenti.