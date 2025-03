Apple Vision Pro sta per arrivare in Italia? L'update di VisionOS fa ben sperare

Il visore più evoluto sul mercato potrebbe presto arrivare anche in Italia: lo si capisce da un dettaglio dell'ultima beta del sistema operativo, che non è sfuggita agli sviluppatori

È stata rilasciata la seconda beta di visionOS 2.4, il sistema operativo dei visori Apple Vision Pro, e tra le lingue selezionabili figura anche l’italiano. Questo fa ben sperare circa un prossimo arrivo di Vision Pro anche in Italia. Similmente a quanto fatto con HomePod, Apple abilita il supporto per una nuova lingua in visionOS solo quando sta per lanciare Apple Vision Pro in più paesi.

Secondo il sito statunitense 9to5Mac, l’aggiornamento integra principalmente novità che riguardano le funzioni AI di Apple Intelligence. In ogni caso, il supporto a nuove lingue lascia supporre l’arrivo ufficiale di Vision Pro in Italia e Spagna, mercati finora non raggiunti.

Apple visionOS 2.4 beta: le novità

A partire dalla seconda beta di visionOS 2.4, gli utenti possono ora impostare il sistema operativo del Vision Pro in italiano e spagnolo. Fino a questo aggiornamento, il visore supportava l’inglese, il francese, il tedesco, il giapponese, il coreano, il cinese e l’arabo.

Oltre al supporto per nuove lingue, visionOS 2.4 beta 2 introduce una nuova applicazione chiamata Spatial Gallery, pensata per offrire agli utenti un’esperienza immersiva con contenuti visivi curati.

All’interno di questa piattaforma, gli utenti possono esplorare foto e video spaziali, oltre a panorami catturati da artisti, fotografi e filmmaker professionisti.

Apple ha dichiarato che la Spatial Gallery includerà contenuti di vario genere, spaziando da paesaggi naturali a riprese di sport estremi, documentari, scene di viaggio e arte digitale. Attualmente, tra i contenuti disponibili, ci sono:

Video sottomarini girati al largo della California

Riprese aeree di skydiving, realizzate dal Red Bull Air Force

Scalate su ghiaccio in Alberta, Canada

Filmati dietro le quinte della serie Scissione

Immagini catturate con iPhone in modalità spaziale, per mostrare il potenziale del nuovo formato visivo

Insieme alla Spatial Gallery, Apple ha sviluppato una nuova app per iPhone, progettata per semplificare la gestione del Vision Pro. L’app viene installata automaticamente con l’aggiornamento a iOS 18.4 beta 2 e consente agli utenti di trovare e scaricare contenuti per Vision Pro, gestire le impostazioni del dispositivo e accedere a informazioni tecniche come il numero di serie e la versione del sistema operativo installata.

All’interno dell’app, la sezione “My Vision Pro” fornisce una guida completa all’utilizzo del visore, con suggerimenti e tutorial per sfruttare al meglio le sue funzionalità. Inoltre, la pagina principale include un’area chiamata “This Week“, che mette in evidenza i contenuti consigliati per Vision Pro, tra cui nuove app, giochi, esperienze immersive, film in 3D e aggiornamenti sulle funzionalità più recenti.

Già con la prima beta di visionOS 2.4, Apple ha introdotto il supporto a Apple Intelligence, rendendolo disponibile anche su Vision Pro. L’interfaccia è stata adattata per offrire un’esperienza ottimizzata nel contesto della realtà immersiva.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale su Vision Pro introduce un nuovo sistema per la gestione delle notifiche e la creazione di contenuti visivi, sfruttando il modello di interazione tridimensionale del dispositivo. Apple Intelligence promette di migliorare l’esperienza d’uso del visore, adattando l’interfaccia in base al contesto e offrendo suggerimenti basati sulle attività dell’utente.

Apple ha annunciato che visionOS 2.4 e iOS 18.4 saranno rilasciati pubblicamente nel mese di aprile 2025. Questo potrebbe coincidere con il debutto del Vision Pro in Italia e Spagna, anche se al momento l’azienda di Cupertino non ha fornito conferme ufficiali in merito alla nuova disponibilità del dispositivo.

Apple Vision Pro: un successo a metà

Dal punto di vista della tecnologia e dell’interfaccia utente Apple Vision Pro è uno di visori più evoluti sul mercato, ma il prezzo stratosferico e la quantità limitata di contenuti in grado di sfruttarlo appieno ne hanno limitato la diffusione.

Come avvenuto nei primi anni di iPhone, per Vision Pro Apple si è concentrata su paesi e mercati più propizi, anche perché al prezzo di partenza di 3.500 dollari è un acquisto riservato a pochi, per lo più sviluppatori ed entusiasti di tecnologia in generale, e Apple in particolare.

Finora, Apple ha seguito una strategia di espansione graduale. Il visore è stato inizialmente lanciato esclusivamente negli Stati Uniti, per poi essere reso disponibile in Cina, Giappone e Singapore. Nel luglio 2024, Vision Pro è arrivato anche in Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Australia. Nei mesi successivi, è stato introdotto in Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Taiwan.

Se Apple manterrà una politica di prezzi in linea con gli altri paesi europei, il Vision Pro potrebbe avere un costo simile a quello praticato in Francia. Il modello base da 256 GB potrebbe essere venduto a 3.999 euro, mentre la versione con 512 GB di memoria interna potrebbe costare 4.249 euro. La configurazione più avanzata, con 1 TB di spazio di archiviazione, potrebbe raggiungere i 4.499 euro.

A questi prezzi si aggiungerebbe il costo delle lenti ZEISS da vista, un accessorio opzionale ma necessario per chi ha bisogno di correzione ottica. In base ai listini degli altri paesi, il loro prezzo potrebbe variare tra 115 e 169 euro, a seconda del tipo di lenti richieste.