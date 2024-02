Quali film 3D sono disponibili per Apple Vision Pro

Fonte foto: Apple

Guardare film in 3D in alta qualità senza essere al cinema? È possibile, a patto di possedere il nuovo Apple Vision Pro. Lanciato sul mercato da Apple a inizio 2024 al costo di quasi 3500 dollari, si tratta di un visore per realtà aumentata e virtuale che consente di navigare in ambienti interattivi e immersivi, eventualmente integrati con il mondo reale. Gli utilizzi che se ne possono fare interessano sia la sfera lavorativa sia quella ricreativa, come dimostra anche il fatto che Disney ha già messo a disposizione dei possessori dell’Apple Vision Pro 42 film in 3D tratti dai cataloghi di Disney Animation, Pixar, Marvel e Lucasfilm.

Com’è vedere un film in 3D con Apple Vision Pro

Con Apple Vision Pro, che è dotato di display micro-OLED con frequenza di aggiornamento di 90/96Hz e 23 milioni di pixel complessivi, è possibile riprodurre film in 3D su uno schermo virtuale di dimensioni notevoli, ovvero con una base di trenta metri. È disponibile il supporto per HDR10/Dolby Vision e in alcuni casi anche per HFR (High Frame Rate) a 48 fps, ma dipende dal film riprodotto. Praticamente, una volta indossato questo innovativo visore per guardare un film, è come ritrovarsi di fronte allo schermo di un cinema multisala di ultima generazione senza mai essere usciti di casa.

Avatar e i film Marvel in 3D per Apple Vision Pro

Come accennato, Disney per ora ha messo a disposizione sulle app di Disney+ e Apple TV 42 film in 3D visibili con Apple Vision Pro, ma ha già annunciato che ne seguiranno altri. Tra i titoli ci sono ovviamente i film di Avatar: già il primo, uscito al cinema nel 2009, era stato girato interamente e nativamente in 3D. Fanno parte dell’elenco anche molti film del Marvel Cinematic Universe. Ecco i titoli per ora disponibili:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Avatar

Avatar: The Way of Water

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War

Black Panther

Black Panther: Wakanda Forever

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Thor: Love and Thunder

Thor: Ragnarok

Film Disney e Pixar in 3D per Apple Vision Pro

Nella lista degli oltre 40 film 3D messi a disposizione da Disney ci sono inoltre diversi film di animazione Disney Animation e Pixar e anche alcuni adattamenti live action dei grandi classici Disney. Ecco i titoli:

Aladdin (2019)

Coco

Elemental

Encanto

Finding Nemo

Alice Through the Looking Glass

Beauty and the Beast (2017)

Frozen

Frozen Il

Incredibles 2

Inside Out

The Jungle Book (2016)

The Lion King (2019)

The Little Mermaid (2023)

Luca

Maleficent: Mistress of Evil

Moana

Ralph Breaks the Internet

Raya and the Last Dragon

Strange World

Star Wars in 3D per Apple Vision Pro

Infine, completano la lista dei film in 3D Disney per Apple Vision Pro il celebre Pirati dei Caraibi del 2017 e alcuni film dell’universo Star Wars. Questi i titoli: