Apple Watch Ultra è lo smartwatch ufficiale dei surfisti americani

Apple Watch Ultra e Apple Watch Series 8, i due più recenti smartwatch del colosso di Cupertino, sono stati scelti come "attrezzatura ufficiale" dalla World Surf Legue, ovvero dall’organizzazione internazionale più importante del surf professionistico, una sorta di FIFA del surf.

Ciò significa che i surfisti impegnati nelle gare indosseranno uno dei due smartwatch di Apple che, grazie all’apposita app WSL Surfer, "fornirà agli atleti informazioni chiave in tempo reale". Si tratta del primo riconoscimento ufficiale per gli Apple Watch da parte di una federazione sportiva internazionale.

Apple Watch Ultra e Series 8 al polso dei surfisti

Questa è la prima volta di un Apple Watch al polso dei surfisti professionisti e eletto a rango di attrezzatura ufficiale. Il comunicato stampa della WSL spiega che: "Per tutta la stagione del Championship Tour (CT), gli atleti della WSL CT avranno accesso alla nuova app WSL Surfer sia su Apple Watch Series 8 sia su Apple Watch Ultra per tenersi informati mentre sono in acqua durante le gare".

WSL Surfer è un app appositamente progettata per i due Apple Watch e sincronizzata con il WSL Scoring System. In questo modo i surfisti in gara possono verificare direttamente da uno dei due smartwatch in dotazione, ad esempio, i punteggi, la priorità dei surfisti sulle onde e il tempo di heat.

I concorrenti del Championship Tour WSL riceveranno un Apple Watch Ultra o un Apple Watch Series 8, su cui è stata precaricata l’app WSL Surfer, prima di ogni batteria.

Apple Watch: ha convinto i surfisti

La World Surf Legue aveva a disposizione diverse opzioni, oltre all’Apple Watch, per i suoi sportivi. Tuttavia ha scelto lo smartwatch di Apple per le sue prestazioni, per la luminosità dello schermo e per la possibilità di sviluppare un’app specifica e utile ai surfisti durante le competizioni.

In più, inutile dirlo, anche l’occhio vuole la sua parte: è noto che i surfisti hanno un certo stile nell’abbigliamento, con il quale gli orologi smart di Apple si abbinano particolarmente. Specialmente il nuovo Watch Ultra, col suo enorme schermo e il cinturino arancione fluo.