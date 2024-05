Nothing Phone (2), con un prezzo così è difficile resistere

Fonte foto: Nothing

Quando si vuole acquistare un nuovo smartphone non è semplice trovare un modello che possa garantire performance e innovazione. Soprattutto nel design, il mercato della telefonia sta vivendo una sorta di stagnazione, con pochissimi brand che sanno davvero essere originali.

Tra questi c’è Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, che già da qualche anno propone ai consumatori dispositivi molto interessanti, che spiccano principalmente per un look rivoluzionario, fatto di luci LED e trasparenze.

Ma con il Nothing Phone (2) il produttore è andato ben oltre, sviluppando un device di fascia medio-alta impreziosito da un design che non passa inosservato. Con l’offerta Amazon il prezzo dei questo smartphone arriva poco sopra i 500 euro, l’occasione perfetta per chi è in cerca di qualcosa di nuovo.

Nothing Phone (2) – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 12/256 GB

Nothing Phone (2): scheda tecnica

Nothing Phone (2) ha uno schermo LTPO AMOLED che misura 6,72 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nit. Lo schermo è certificato SGS Low Blue Light a garanzia di basse emissioni di luce blu, estremamente dannosa per gli occhi degli utenti.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 cui si affiancano in questa offerta specifica 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione con un sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e un secondo sensore ultra-grandangolare di nuovo da 50 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 4.700 mAh con ricarica cablata a 45 W, ricarica wireless a 15 W e ricarica inversa a 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia Nothing OS 2.5.2.

Il device è certificato IP54, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e agli spruzzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Infine, merita una menzione a parte l’ormai celebre Interfaccia Glyph, il sistema LED posizionato sul retro dello smartphone, sviluppato per avvisare delle notifiche in arrivo e ampiamente personalizzabile dall’utente che può regolare a proprio piacimento gli avvisi luminosi.

Nothing Phone (2): l’offerta Amazon

Con il Nothing Phone (2) l’azienda di Carl Pei ha voluto alzare l’asticella portando sul mercato un device di fascia medio-alta, con una scheda tecnica molto interessante e un design accattivante.

Buono il chip di Qualcomm in dotazione che, pur non essendo il più recente, ha dato ampiamente prova delle sue potenzialità. Interessante anche il comparto fotografico con Nothing abbia deciso di portare su questo device due sensori realmente utilizzabili per scattare foto di buon livello. Ottima anche l’autonomia, con l’azienda produttrice che garantisce almeno due giorni di utilizzo.

Il prezzo di listino del Nothing Phone (2) è di 729 euro ma, grazie all’offerta Amazon si scende a 541,91 euro (-26%, – 187,09 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe convincere gli indecisi ad abbracciare le innovazioni proposte da Nothing.

