L’evento di settembre di Apple è stata l’occasione per la casa di Cupertino per annunciare, oltre alla gamma iPhone 15, anche i nuovi Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2, andando così a rinnovare la sua gamma di smartwatch. Le novità sono diverse, sia dal punto di vista hardware che software. Da sottolineare anche un notevole passo in avanti in termini di sostenibilità ambientale. I nuovi Watch sono già ordinabili, con disponibilità a partire dal prossimo 22 settembre.

Apple Watch 9: caratteristiche e prezzi

La grande novità del nuovo Apple Watch 9 è rappresentata dal chip SiP S9, in grado di garantire una marcia in più al dispositivo, con miglioramenti generali rispetto al precedente Apple SiP S8. Ci sono anche nuove funzioni come il doppio tap e Siri on-device.

Il nuovo chip ha ora un Neural Engine a 4 core, in grado di raddoppiare la velocità delle attività di machine learning rispetto alla generazione precedente. Apple, inoltre, sottolinea un miglioramento dell’autonomia di Apple Watch 9, rispetto a Watch 8, proprio grazie al nuovo chip S9. La maggiore efficienza, infatti, consente allo smartwatch di arrivare fino a 18 ore di autonomia.

Con il doppio tap è possibile toccare due volte la punta dell’indice e del pollice della mano su cui è indossato Apple Watch 9 per eseguire varie azioni rapide, senza toccare lo smartwatch, come interrompere un timer, rinviare una sveglia o anche gestire la riproduzione musicale. Il doppio tap può essere anche utilizzato per gestire le chiamate, rispondendo o terminandola, oppure per scattare una foto dall’iPhone abbinato.

Il sistema (che sarà disponibile il mese prossimo, dopo un aggiornamento software) utilizza il machine learning e i dati raccolti dall’accelerometro, dal giroscopio e dal sensore cardiofrequenzimetro.

Con Siri on-device, invece, le richieste dell’utente vengono, per la prima volta, elaborate direttamente sul dispositivo senza inviare l’audio ai server di Apple e questo, ovviamente, aumenta moltissimo la privacy. Il nuovo Neural Engine, inoltre, migliora la dettatura del 25%.

Apple Watch 9 avrà, inoltre, un display ancora più luminoso, arrivando fino a 2.000 nit e raddoppiando la luminosità massima rispetto alla generazione precedente. Tra le novità c’è anche il chip Ultra Wideband (UWB) che permette di utilizzare la funzione Posizione precisa degli iPhone 15, che adottano lo stesso chip, e migliora l’integrazione con HomePod.

La gamma di Apple Watch 9 è molto articolata, con la possibilità di scegliere tra le versioni in:

alluminio, a partire da 459 euro

acciaio inossidabile, a partire da 809 euro (con display in cristallo di zaffiro)

Ci sono varie colorazioni tra cui scegliere e ogni modello è disponibile nella variante da 41 mm e in quella da 45 mm (+49 euro). Ogni versione è, inoltre, disponibile anche con connettività GPS + Cellular (+120 euro). Da notare che Apple Watch 8, al lancio, costava 50 euro in più.

Apple Watch Ultra 2: caratteristiche e prezzi

Le novità di Apple non si fermano a Watch 9: debutta, infatti, anche il top di gamma Apple Watch Ultra 2 che rappresenta un ulteriore passo in avanti per la gamma di smartwatch della casa di Cupertino, con diversi miglioramenti rispetto al primo Ultra.

Anche in questo caso troviamo il nuovo chip S9 SiP, con miglioramenti alle prestazioni e all’efficienza rispetto alla precedente generazione. Per gli utenti ci sarà la possibilità di utilizzare Siri on-device e il doppio tap oltre alla funzione Posizione Precisa, come già visto con Watch 9.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2 ha un display inedito, ancora più luminoso, sia rispetto alla precedente generazione che rispetto a Watch 9. Il pannello dello smartwatch top di gamma di Apple, infatti, raggiunge ora una luminosità di 3.000 nit (+50% rispetto al primo Ultra), diventando lo schermo più luminoso mai progettato da Apple. L’autonomia, con un utilizzo standard, è di 36 ore.

Da notare anche il nuovo quadrante Modulare Ultra che sfrutta il bordo più esterno per mostrare dati in tempo reale, in base al contesto di utilizzo e alle esigenze dell’utente. Secondo Apple, inoltre, il nuovo Ultra 2 è progettato per sostenere le condizioni più estreme, continuando a essere utilizzabile da 500 metri sotto al livello del mare e fino a 9.000 metri di altitudine.

Il nuovo Apple Watch Ultra 2 parte da 909 euro, con un taglio di 100 euro rispetto alla generazione precedente. In questo caso, è possibile scegliere solo i cinturini.