Come vedere in streaming gratis e in TV Real Madrid - Bayern Monaco

Real Madrid - Bayern Monaco è il ritorno della semifinale di Champions League 2023-2024. Ecco come vederla in TV e in streaming.

Ancelotti per la sesta finale di Champions League da allenatore (per il momento ne ha vinte quattro), Tuchel per concludere al meglio la sua esperienza sulla panchina del Bayern Monaco, dopo aver perso malamente il campionato tedesco. Il ritorno della semifinale di Champions League 2023-2024 tra Real Madrid e Bayern Monaco è anche la sfida tra i due allenatori. Si riparte dal 2-2 dell’andata con la squadra allenata da Carlo Ancelotti che ha acciuffato il pareggio solo nei minuti finali su calcio di rigore. I blancos hanno appena festeggiato la vittoria dello Liga spagnola e vogliono raggiungere un altro degli obiettivi fissati in questa stagione. Giocheranno tra le mura amiche del Santiago Bernabeu e hanno i favori del pronostico, ma il Bayern Monaco ha solamente questo obiettivo e ha concentrato tutte le energie sulla Champions League.

Sarà una partita divertente e con un alto tasso di spettacolarità e la potrai vedere in esclusiva in TV e in streaming su Amazon Prime Video. Come tutte le migliori partite del mercoledì sera di Champions League, anche il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco è disponibile solo sulla piattaforma video di Amazon. Disponibile per tutti gli abbonati, la puoi vedere sia sullo smart TV sia sul tuo dispositivo mobile. Se non sei ancora abbonato, puoi utilizzare la prova gratuita di ben 30 giorni che ti permette di accedere a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film e serie TV in esclusiva. Abbonati subito cliccando sul link qui in basso.

Real Madrid – Bayern Monaco: a che ora comincia la partita

Il calcio d’inizio del ritorno della semifinale di Champions League 2023 – 2024 tra Real Madrid e il Bayern Monaco è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 8 maggio. Si gioca allo stadio Bernabeu di Madrid.

Come vedere in TV Real Madrid – Bayern Monaco

Un appuntamento che un appassionato di calcio non può perdersi. Puoi guardare la semifinale di Champions League tra Real Madrid- Bayern Monaco seduto comodamente sul divano di casa sintonizzandoti sull’app di Prime Video. Bisogna avere uno smart TV e una rete dati con una buona velocità. Se non siete ancora abbonati alla piattaforma, potete iscrivervi e sfruttare la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

Per vedere Real Madrid – Bayern Monaco in TV basta lanciare l’app, inserire le credenziali e selezionare il banner dedicato alla partita. Lo studio prepartita comincia alle ore 20:00 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarene Seedorf, Luca Toni e Claudio Marchisio. Commento della partita affidato al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Real Madrid – Bayern Monaco

Se non sei in casa, non devi preoccuparti, puoi vedere Real Madrid – Bayern Monaco di Champions League anche in streaming gratis sul tuo smartphone. L’importante è avere l’applicazione installata e una buona rete dati, oltre all’abbonamento alla piattaforma. Per chi si volesse iscrivere per la prima volta alla piattaforma, c’è una prova gratuita di ben 30 giorni che ti permette di accedere a tutti i contenuti di Prime Video, compresi film, serie TV, documentari e i contenuti per i più piccoli. Per guardare in streaming la semifinale di ritorno di Champions League basta lanciare l’app, inserire le tue credenziali e cliccare sul banner dedicato a Real Madrid – Bayern Monaco.

