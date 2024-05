Samsung lancia una Smart TV che costa quanto una casa

Grandissime dimensioni e la miglior tecnologia per lo schermo: ecco perché la nuova Smart TV Samsung MNA114MS1CCXKR appena presentata in Corea costa 180 milioni di won

Ci sono le Smart TV di fascia bassa, quelle di fascia media, quelle di fascia alta e ci sono le Smart TV “premium“. Le prime sono destinate a chi non vuole o non può spendere molto per la TV, le seconde a chi cerca il miglior rapporto qualità-prezzo, le terze sono per gli appassionati disposti a spendere per le ultime tecnologie e le premium sono per chi non scende a compromessi e vuole tutto e subito, anche se costa tanto.

Poi ci sono le Smart TV “ultra-premium“, che giocano in un campionato a parte perché, a conti fatti, costano quanto una casa. In questo campionato i giocatori si contano sulle dita di una mano e, tra di essi, c’è chiaramente il maggior produttore al mondo di Smart TV, cioè Samsung.

Samsung MNA114MS1CCXKR

Il codice di questo nuovo prodotto super esclusivo e costosissimo di è Samsung MNA114MS1CCXKR, una sigla dietro la quale si nascondono i due principali motivi del prezzo fuori scala di questo modello: le dimensioni, pari a 114 pollici, e la tecnologia, la pregiatissima Micro LED.

Parliamo, dunque, di un bestione con diagonale da 2,9 metri e risoluzione 4K, con illuminazione posteriore formata da migliaia e migliaia di microscopici LED, una soluzione a cavallo tra la tecnologia OLED e quella LCD, che prende i pregi di entrambe senza prenderne anche i difetti.

Pannello e dimensioni a parte, la Samsung MNA114MS1CCXKR ha tutte le caratteristiche tecniche delle altre TV premium del produttore coreano.

Ad esempio la compatibilità con HDR, HDR10+ (ma non Dolby Vision, perché Samsung non intende pagare la licenza), un processore AI che si occupa dell’upscaling e di tutti gli altri algoritmi avanzati per migliorare la qualità delle immagini, una sezione audio potentissima e raffinatissima: 6.4.4 e 120 watt.

Le connessioni sono ottime e abbondanti: WiFi 6, 8 porte HDMI, 2 porte USB. Il sistema operativo è il noto TizenOS di Samsung, perfettamente integrato nell’ecosistema del produttore coreano e arricchito da molte app di sviluppatori terzi, incluse tutte le app principali per lo streaming.

Samsung Micro LED 114 pollici: quanto costa

Ma veniamo al dunque: quanto costa questo “gioiellone” di tecnologia coreana e come comprarlo? Al momento la Smart TV Samsung Micro LED MNA114MS1CCXKR da 114 pollici si può comprare solo in Corea del Sud, e solo nello store Samsung di Seongnam, al prezzo di 180 milioni di won coreani.

Al cambio attuale fanno circa 122.700 euro, decisamente non per tutti.

Va anche precisato, però, che chi acquista la Smart TV Samsung Micro LED da 114 pollici riceve in omaggio un’altra Smart TV Samsung, questa volta da 85 pollici e con tecnologia QLED (cioè Mini LED) e risoluzione 8K. Si tratta del modello QND900, non ancora disponibile in Italia ma che in Corea costa 14,7 milioni di won, cioè 10.000 euro.

In più Samsung offre anche uno sconto, non meglio precisato, sugli altoparlanti passivi da pavimento JBL L100 MK2, che di listino costano circa 4.000 euro e, udite udite, un buono da 3 milioni di won (quindi 2.000 euro) per soggiornare al prestigioso hotel di lusso Signiel Seoul.

Un affare, no?