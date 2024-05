Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Apple Watch Ultra 3 arriverà nel corso della seconda metà del 2024: ecco come sarà il nuovo smartwatch secondo Ming-Chi Kuo

Fonte foto: Apple

Nel corso del tradizionale evento di fine estate di Apple, in programma nelle prime settimane di settembre, è previsto il debutto del nuovo Apple Watch Ultra 3. L’arrivo del nuovo smartwatch top di gamma di Apple è stato confermato dal noto analista Ming-Chi Kuo, fonte affidabile in merito alle novità della casa di Cupertino. Secondo l’analista, il nuovo modello, che andrà a sostituire Apple Watch Ultra 2 (in foto) svelato lo scorso settembre, introdurrà poche novità rispetto al modello attuale.

Apple Watch Ultra 3: come sarà

Per il momento, le informazioni sul nuovo Apple Watch Ultra 3 sono minime. Secondo quanto rivelato da Kuo a MacRumors, infatti, lo smartwatch di Apple avrà “quasi nessun upgrade” dal punto di vista hardware rispetto all’attuale Ultra 2. Lo stesso analista non ha chiarito quali saranno le novità tali da giustificare il salto generazionale che potrebbe essere accompagnato da alcuni nuovi elementi di design oltre che a nuove colorazioni e a una nuova gamma di accessori. Possibile l’introduzione di una versione più piccola dello smartwatch, attualmente disponibile solo con cassa da 49 mm.

Sarà necessario, probabilmente, attendere le prossime settimane per avere le idee più chiarire sul futuro dell’Apple Watch Ultra 3. Lo stesso Kuo, lo scorso ottobre, aveva sottolineato che non ci sarebbe stata una terza generazione di Watch Ultra nel corso del 2024. Apple potrebbe aver cambiato i piani in questi mesi, con la consapevolezza di poter lanciare una nuova versione del suo smartwatch top di gamma anche senza dover modificare più di tanto il comparto hardware.

Altre novità per gli smartwatch di Apple

Il 2024 potrebbe essere un anno importante per gli smartwatch di Apple. In rampa di lancio, infatti, c’è il nuovo Apple Watch X, nome con cui viene identificata la Series 10 dello smartwatch di Apple che, secondo i rumor, sarà protagonista di un importante restyling rispetto al modello attualmente sul mercato (Series 9). Il debutto di questo smartwatch potrebbe arrivare proprio nel corso del mese di settembre, in occasione dell’evento Apple che porterà al debutto Ultra 3 e i nuovi iPhone 16.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il lancio di Apple Watch X è fissato tra la fine del 2024 e il 2025. Non c’è ancora la certezza, quindi, di un debutto già quest’anno. Da notare, però, che Apple potrebbe presentare una nuova generazione (la terza) di Apple Watch SE, uno dei modelli più apprezzati della gamma in quanto permette agli utenti di acquistare uno smartwatch Apple da abbinare al proprio iPhone con una spesa contenuta per gli standard dei dispositivi watchOS.