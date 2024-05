Redmi Buds 4 Lite sono auricolari economici, l’ideale per chi non cerca funzioni particolari e vuole un prodotto semplice e resistente. Su Amazon costano pochissimo

Fonte foto: Redmi

Acquistare un paio di auricolari low-cost da utilizzare nella vita di tutti i giorni, senza il bisogno di funzionalità particolari, è più difficile di quel che si crede e trovare prodotti davvero validi non è una cosa da dare per scontata.

Del resto, in molti casi, il termine "economico" è sinonimo di "bassa qualità" e certamente chi spende il proprio denaro non vuole un prodotto scadente, pronto a rompersi nel giro di qualche utilizzo.

Fortunatamente in soccorso dei consumatori arriva Amazon che propone quotidianamente decine di offerte molto valide su buona parte della tecnologia in commercio. Come per le Redmi Buds 4 Lite le cuffiette low-cost di Redmi che possono essere acquistate al minimo storico con un costo poco superiore ai 15 euro.

Redmi Buds 4 Lite – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata

Redmi Buds 4 Lite: scheda tecnica

Le Redmi Buds 4 Lite sono auricolari semi in-ear e non hanno, dunque, il classico gommino da inserire all’interno dell’orecchio. Proprio per questo fattore di forma, non è possibile utilizzare le funzionalità per la cancellazione attiva del rumore.

Tuttavia, grazie ai sofisticati algoritmi sviluppati dall’azienda cinese, è possibile utilizzare almeno la cancellazione del rumore in chiamata, con queste cuffie che migliorano la resa sonora delle conversazioni, attenuando il rumore di fondo e amplificando la voce del parlante.

Le cuffiette utilizzano anche una tecnologia chiamata Xiaomi Acoustic Lab che, stando a quanto dichiarato da Redmi, è stata sviluppata per garantire una bassa distorsione dei contenuti in riproduzione con frequenze alte cristalline e bassi corposi e avvolgenti.

Per connettere gli auricolari allo smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.3 (con Google Fast Pair) e sincronizzare il device con l’app Xiaomi Earbuds che consente all’utente gestire al meglio le varie funzionalità degli auricolari, come l’equalizzatore ad esempio.

Sempre dall’applicazione si può attivare anche la modalità a bassa latenza, utile per i gamer che possono così ottenere un audio più reattivo durante le sessioni di gioco su PC o console.

Sul fronte dell’autonomia, Redmi dichiara circa 5 ore di riproduzione per i soli auricolari che sale a 20 ore utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. In più con una carica di appena 10 minuti si possono ottenere fino a 2 ore di riproduzione aggiuntiva.

Presente infine la certificazione IP54 che attesta la loro resistenza dei soli auricolari alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Redmi Buds 4 Lite: l’offerta su Amazon

Le Redmi Buds 4 Lite sono auricolari low-cost, il prodotto ideale per chi non ha particolari esigenze e cerca essenzialmente una soluzione per l’audio da portare comodamente in giro e che abbia una buona autonomia.

Il prezzo di listino è di 34,99 euro, ma grazie alle ottime offerte Amazon si scende a 17,80 euro (-44%, -18,8 euro) e con uno sconto come questo, trovare di meglio è praticamente impossibile.

Redmi Buds 4 Lite – Auricolari semi in-ear – Cancellazione del rumore in chiamata