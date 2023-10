Fonte foto: Apple

Il settore degli smartwatch ha un protagonista assoluto: Apple. I prodotti della casa di Cupertino, per chi ha un iPhone, sono la soluzione giusta per mettersi al polso un dispositivo in grado di sincronizzarsi con lo smartphone, monitorare lo stato di salute e l’allenamento e garantire l’accesso a tante funzioni smart aggiuntive.

Nello sviluppo della gamma di smartwatch Apple, un ruolo di primo piano lo ha avuto Apple Watch Series 1, modello diventato subito una vera e propria icona del settore, anche grazie a un prezzo più accessibile rispetto alla prima generazione dello smartwatch di Apple.

Lanciato nel 2017, il dispositivo è ora considerato “vintage” da Apple. Chi ancora lo utilizza, quindi, dovrà iniziare a valutare il passaggio a un modello di nuova generazione per via del minore supporto garantito ora da Apple allo smartwatch, in particolare per quanto riguarda le riparazioni.

Apple Watch Series 1 diventa vintage

La gamma Apple Watch è stata inaugurata dalla casa di Cupertino nel 2014, con la presentazione del primo Apple Watch (spesso ribattezzato come “Series 0”). Due anni dopo, nel settembre del 2016, l’azienda presentò i nuovi Apple Watch Series 1 e Apple Watch Series 2.

Apple Watch Series 1 arrivò sul mercato come evoluzione diretta della primissima generazione dello smartwatch (chiamato semplicemente “Apple Watch“), da cui riprendeva il design. Il dispositivo si caratterizzò subito come un vero e proprio salto generazione, soprattutto in termini di prestazioni, contribuendo alla rapida diffusione dei dispositivi della serie Apple Watch e gettando le basi per l’arrivo di Series 2 e degli altri modelli, come i recenti Apple Watch Series 9 e Ultra 2.

Oggi, Apple Watch Series 1, nel frattempo diventato uno dei modelli più iconici della gamma di smartwatch Apple, diventa vintage. L’inserimento nella lista di prodotti vintage arriva a distanza di tre anni dall’ultimo major update. Lo smartwatch, infatti, si è fermato a watchOS 6 con l’update rilasciato verso la metà del 2020.

Apple Watch Series 1 è stato realizzato in due varianti (38 mm e 42 mm), con cassa in alluminio e processore dual-core Apple S1P, una versione priva di GPS dell’Apple S2 utilizzato da Apple Watch Series 2 e nettamente superiore rispetto al primo Apple S1 in termini id prestazioni.

Cosa intende Apple con prodotto vintage

Apple adotta una precisa categorizzazione dei suoi prodotti. L’inserimento di un dispositivo nella lista di prodotti vintage anticipa la sua trasformazione in prodotto obsoleto.

Ora che l’Apple Watch Series 1 è considerato “vintage“, Apple continuerà a garantire riparazioni per il suo smartwatch ma solo in caso di effettiva disponibilità dei pezzi di ricambio. Tra due anni, invece, il dispositivo diventerà “obsoleto“. A quel punto, non sarà più possibile riparare il dispositivo tramite i canali ufficiali.