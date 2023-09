Arlo, il videocitofono senza fili a metà prezzo: l’offerta da cogliere al volo

Fonte foto: Arlo

Il videocitofono è uno strumento di deterrenza molto importante per migliorare la sicurezza della propria abitazione. Ci avvisa in tempo reale se qualcuno ha suonato alla porta di casa o se qualche malintenzionato si aggira sospettosamente intorno all’abitazione. Un dispositivo che in questi ultimi anni ha cambiato faccia: le dimensioni sono diventate veramente mini e soprattutto è smart. Lo puoi connettere alla rete Wi-Fi domestica per ricevere in tempo reale le notifiche e i messaggi di allarme. Esattamente come fa il campanello intelligente di Arlo, che oggi troviamo in offerta con uno sconto di ben il 42%. Acquistandolo oggi lo paghi praticamente la metà e approfitti di una promo che non si vedeva da tantissimo tempo.

Arlo è una garanzia quando si tratta di dispositivi smart per la propria abitazione. Oltre alle telecamere per l’interno e per l’esterno, l’azienda ha anche lanciato un videocitofono smart semplice da montare e che si collega alla rete Wi-Fi domestica in pochissimi minuti. Un dispositivo utile, abbastanza economico e che ti semplifica la vita. E con caratteristiche e funzionalità premium.

Videocitofono Arlo

Videocitofono Arlo: caratteristiche e vantaggi

Scopriamo le caratteristiche e le funzionalità del videocitofono Arlo. Innanzitutto, parliamo di un accessorio facilissimo da montare, anche da soli, visto che necessita il collegamento di fili o di supporti esterni. Oltre alle dimensioni molto ridotte e il peso davvero irrisorio: solo 350 grammi. Basterà inserirlo in una posizione dove la porta si vede bene. La visione è in alta definizione, grazie a una risoluzione 1080p, con una angolo di coperta fino 180° e con un formato 1:1. E ancora, offre una visione notturna in alta definizione, così da vedere bene chi si avvicina alla nostra abitazione quando è fuori è buio.

Presente anche un sensori dirilevamento del movimento e l’audio bidirezionale, così potrai interloquire con chi ha citofonato ovunque ti trovi in casa, ma anche fuori casa utilizzando l’app dello smartphone. Fatto molto utile per non perdere i pacchi del corriere o eventuali recapiti di comunicazioni importanti. Possibilità anche di attivare una sirena, così da allontanare i malintenzionati. Offerta la garanzia di 90 giorni Arlo Secure.

Videocitofono Arlo: prezzo e offerte in corso

Con soli 94 euro (sconto -42%) otterrai quindi un utilissimo videocitofono da gestire comodamente tramite il tuo smartphone. Tuttavia, si tratta di un’offerta a tempo, che non durerà certo a lungo, quindi occorre sbrigarsi. Oltre alla succitata garanzia, potrai anche beneficiare di tutti i vantaggi riservati agli abbonati Prime, sia per la consegna immediata del videocitofono Arlo, sia per la sua eventuale restituzione, che sarà molto agevole.

