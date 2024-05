ARM annuncia le nuove CPU e GPU: più potenza e meno consumi

Fonte foto: Shutterstock

ARM Holdings ha presentato la nuova architettura Armv9.2 per le CPU e le GPU dei prossimi anni. Come è facile immaginare, due sono le parole d’ordine: riduzione dei consumi e maggiore potenza, specialmente nell’elaborazione dei calcoli legati all’intelligenza artificiale.

Come sempre queste nuove CPU e GPU non saranno prodotte da ARM, bensì da Qualcomm, MediaTek, Samsung e altri player del mercato dei semiconduttori perché ARM si limita a sviluppare i progetti e le architetture dei singoli componenti di un SoC (cioè System on Chip), per poi concederle agli altri su licenza.

Armv9.2: cosa cambia

Anche nell’architettura Armv9.2 resta l’idea di fondo di creare un chip con un core ad altissime prestazioni, affiancato da un numero variabile di core ad alte prestazioni e da altri core ad alta efficienza.

Gli attuali chip top di gamma, come il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 o il MediaTek Dimensity 9300, ad esempio, hanno un’architettura di questo tipo core ARM Cortex X4 ad altissime prestazioni, core ARM Cortex A720 ad alte prestazioni e core ARM Cortex A520 ad alta efficienza.

Ora, con la nuova architettura Armv9.2, arrivano i core ARM Cortex X920 (che sostituisce il Cortex X4), ARM Cortex A725 (che sostituisce il Cortex A720) e una versione aggiornata e ottimizzata del core ARM Cortex A520.

Armv9.2: le prestazioni

Prestazioni e consumi sono migliorati per tutti e tre i tipi di core. Quello di punta, il Cortex X925, è ad esempio più potente del 36% nel test Geekbench, rispetto al precedente Cortex X4, e ha prestazioni nei calcoli AI superiori del 46%.

Il core Cortex A725 è più potente del 35% e più efficiente del 25% rispetto al Cortex A720. Il nuovo Cortex A520, invece, mantiene le stesse performance ma con un risparmio energetico del 15%.

Le nuove GPU di ARM

Oltre ad annunciare i nuovi core per le CPU, ARM ha anche presentato l’architettura di tre nuove GPU, cioè i chip che si occupano della grafica e, almeno in parte, anche dei calcoli AI. Le tre GPU sono la ARM Immortalis G925, la ARM Mali G725 e la ARM Mali G625.

ARM Immortalis G925 va a sostituire la precedente GPU Immortalis G720, rispetto alla quale permette un frame rate nei giochi superiore del 37%, consumando però il 30% in meno di energia. Come il modello precedente, poi, anche ARM Immortalis G925 può eseguire direttamente i calcoli per il ray tracing nei giochi.