Arriva in streaming L'ultimo boss di Kings Cross

Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita in Italia della serie australiana L’ultimo boss di Kings Cross su Sky e in streaming su NOW. La storia è ispirata al bestseller Last King Of The Cross, autobiografia del proprietario di nightclub John Ibrahim. La trama è ambientata a Sidney e infatti il “Kings Cross” del titolo è il nome di un quartiere della città australiana, spesso chiamato semplicemente dai locals “The Cross”: tra le sue vie, oltre a ristoranti e bar, ci sono diversi nightclub e strip bar.

Di cosa parla L’ultimo boss di Kings Cross

La serie racconta l’ascesa in società di due fratelli di origine libanese che, da una condizione di relativa povertà, si fanno strada nell’ambiente criminale fino ad arrivare al successo. Uno dei protagonisti è appunto John Ibrahim (l’autore dell’autobiografia da cui è tratta la serie). John arriva in Australia dal Libano insieme a suo fratello Sam alla fine degli anni Ottanta, in cerca di fortuna.

I due rimangono estasiati dalle luci di Kings Cross, un luogo all’epoca noto anche per varie forme criminalità. Qui John apre un nightclub e inizia ad avere successo, fino a diventare il più noto magnate dei locali notturni della zona. L’ecosistema criminale di Kings Cross sembra solido e ben avviato. E in effetti lo rimane fino a quando un’ondata di cocaina si diffonde a Sidney, sconvolgendo anche gli equilibri di chi gestisce i traffici illeciti: a quel punto appare evidente che bisogna lottare per mantenere una salda posizione di comando.

I fratelli Ibrahim si troveranno così a fronteggiare Ezra Shipman, astuto e famigerato boss del crimine. L’uomo è anziano e gli sembra di non avere nessuno a cui affidare la sua eredità, costruita nel corso di decenni di attività criminale. Ma poi entra in scena John Ibrahim…

Il cast della serie

John Ibrahim è interpretato da Lincoln Younes (già visto in Grand Hotel), mentre suo fratello Sam è interpretato da Claude Jabbour (Stateless). Tim Roth (noto soprattutto per Pulp Fiction e Le Iene) è invece Ezra Shipman. Nel cast della serie L’ultimo boss di Kings Cross figurano anche Callan Mulvey (The Luminaries) e Matt Nable (Hyde & Seek).

Quando esce L’ultimo boss di Kings Cross

La prima stagione di L’ultimo boss di Kings Cross, una produzione Sky Studios e Cineflix, è uscita originariamente su Paramount+ il 17 febbraio di quest’anno. Adesso sarà disponibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 26 luglio 2023. Gli episodi sono in tutto dieci.

Lo scorso giugno la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. In base alle informazioni al momento disponibili, la stagione 2 sarà composta da otto puntate da un’ora ciascuna e continuerà a esplorare il pericoloso mondo di Kings Cross, mentre Ibrahim continua a espandere il suo impero.