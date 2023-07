Arriva in tv il film Morto per un dollaro

Fonte foto: Sky

Arriva per la prima volta in tv questa sera, mercoledì 26 luglio su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, il film Morto per un dollaro. Scritto e diretto da Walter Hill, il lungometraggio ha un cast d’eccezione in cui compaiono anche Christoph Waltz (noto soprattutto per Bastardi senza gloria e Django Unchained), Willem Dafoe (Platoon e Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità) e Rachel Brosnahan (già protagonista della serie di Prime Video La fantastica Signora Maisel). Ecco tutte le cose da sapere.

Il cast di Morto per un dollaro

Oltre agli attori e all’attrice già citati, nel cast del film Morto per un dollaro ci sono anche Warren Burke (noto, ad esempio, per La famiglia McKellan e Bigger), Brandon Scott (Amiche per la morte – Dead to me), Benjamin Bratt (Traffic, Miss Detective), Luis Chavez (Ocean’s Thirteen, Crash – Contatto fisico) e Hamish Linklater (La grande scommessa).

La trama di Morto per un dollaro

Ambientato nel 1897, il film Morto per un dollaro ha per protagonista Max Borlund, un famoso cacciatore di taglie che viaggia nel profondo Messico. Qui si imbatte nel suo nemico giurato, che aveva mandato in prigione anni prima: Joe Cribbens, giocatore d’azzardo professionista e fuorilegge.

La missione di Max Borlund è quella di ritrovare e portare a casa Rachel Kidd, moglie di un ricco uomo d’affari di Santa Fe che è stata rapita e presa in ostaggio. In realtà il protagonista scopre che la donna non è stata portata via contro la sua volontà ma, anzi, è scappata da un marito violento.

A quel punto Max e il suo aiutante Alonzo Poe devono fare una scelta: portare a termine la missione o farsi da parte, con il rischio di perdere l’onore? Intanto, spietati fuorilegge mercenari e il rivale di lunga data Cribbens diventano minacce sempre più urgenti.

Morto per un dollaro in streaming

Morto per un dollaro va in onda in prima tv questa sera, mercoledì 26 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 anche su Sky Cinema Western. Si può vedere in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.

Film western in streaming su NOW

Fino a lunedì 31 luglio Sky ha attivato in via eccezionale, sul 303, il canale Sky Cinema Western, con oltre trenta titoli dedicati a questo genere amatissimo. Tra i vari film in programmazione, anche in streaming su NOW, ci sono ad esempio Geronimo con Gene Hackman e Wes Studi, Hostiles – Ostili con Wes Studi, Christian Bale e Rosamund Pike, e The Last Son con Sam Worthington, Colson Baker, Thomas Jane ed Heather Graham.

Immancabile anche lo spaghetti western di Sergio Corbucci Django e ovviamente il capolavoro di Quentin Tarantino ispirato proprio a questo film, ovvero Django Unchained, che ha vinto due Oscar e due Golden Globe.