Dalle origini a oggi, i migliori western da vedere in streaming

Suggestivo e romanticizzato, il vecchio West ha alimentato un intero immaginario sfociato nel genere western, appunto, termine con cui si indicano le storie ambientate soprattutto nell’ovest degli Stati Uniti nella seconda metà del XIX secolo.

I primi film a raccontare quegli anni e quella Terra di frontiera arrivano già all’inizio del XX secolo, ma ancora oggi sul grande schermo le storie western continuano ad appassionare il pubblico. Dalle origini ai giorni nostri, ecco alcuni dei migliori film western da cercare subito in streaming.

Il buono, il brutto, il cattivo

Uscito nel 1966, Il buono, il brutto, il cattivo è considerato il simbolo del genere spaghetti western, cioè la sottocategoria del cinema western che include le produzioni italiane.

Diretto da Sergio Leone, ha come protagonista Clint Eastwood nei panni del “buono”, un mix tra un cacciatore di taglie e un giustiziere senza nome. Il film è disponibile in streaming su TIM Vision.

Il Mucchio Selvaggio

Uscito nel 1969 e considerato uno dei migliori western di sempre, Il Mucchio Selvaggio è considerato un manifesto del tramonto del western carico di nostalgia.

Il film, visibile su NOW, ha come protagonista un gruppo di fuorilegge che assalta un ufficio postale, mentre sullo sfondo il mondo del Far West che questi ex galeotti hanno sempre conosciuto sta scomparendo.

Non è un paese per vecchi

Adattamento dell’omonimo romanzo di Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi esce nel 2008 con la regia dei fratelli Coen ed è una reinterpretazione moderna del genere western. È disponibile su Prime Video.

Il film è ambientato nel Texas del 1980, ma racconta una storia che per certi versi ricorda le trame più classiche di questo genere cinematografico: al centro della trama ci sono infatti la caccia a una somma di denaro rubata e inseguimenti che coinvolgono uno sceriffo, un sicario e un veterano.

Django Unchained

Parlando di reinterpretazioni moderne del genere western bisogna citare anche Django Unchained, diretto da Quentin Tarantino ed esplicito tributo alla categoria spaghetti western.

Il film, uscito nel 2012, racconta di un ex schiavo nero liberato da poco che si allea con un cacciatore di taglie tedesco per salvare la moglie dal proprietario di una piantagione. Si può vedere su NOW.

Il Grinta

Disponibile su Prime Video, Il Grinta è un film del 2010 diretto da Ethan Coen.

La protagonista è una quattordicenne (interpretata da Hailee Steinfield, che per questo ruolo ha ottenuto una nomination all’Oscar) che, in seguito all’uccisione del padre da parte di un fuorilegge, assolda uno spietato sceriffo per cercare vendetta.

Il potere del cane

Successo del 2021 disponibile su Netflix, Il potere del cane (nella foto) è diretto da Jane Campion. I protagonisti della storia sono i fratelli George e Phil, proprietari di un ranch in Montana.

Quando George sposa Rose, giovane vedova che si trasferisce nel ranch con suo figlio, Phil li prende di mira tormentandoli senza sosta.

Il risultato è una narrazione inquietante, che tiene con il fiato sospeso fino a quando le vere intenzioni di Phil non vengono inevitabilmente svelate.