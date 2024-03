Amazon, l'asciugatrice smart Candy è in offerta a metà prezzo: sconto esagerato

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

Tra gli elettrodomestici "bianchi" (in Italia con questa terminologia si intendono tutti gli elettrodomestici che originariamente venivano costruiti con una scocca smaltata di colore bianco: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie), ce ne è uno che in questi ultimi anni sta conquistando sempre di più il cuore delle italiane e degli italiani. Stiamo parlando dell’asciugatrice, diventata importantissima soprattutto in questo periodo dell’anno in cui è complicato far asciugare il bucato, soprattutto se non si ha tanto spazio in casa o non si ha un giardino, una terrazza o un balcone dove stendere i vestiti. Oramai ha preso il posto nelle vicinanze della lavatrice: appena finito il lavaggio, subito si avvia l’asciugatrice in modo da ottimizzare i tempi.

Oramai sul mercato di asciugatrici ne trovi a decine e che si dividono tra quelle a condensazione e quelle con pompa di calore. Quest’ultime sono le più avanzate tecnologicamente e anche quelle che consumano meno energia. Oggi è proprio di un’asciugatrice di questo tipo che vogliamo parlarti. Più precisamente della Candy Smart Pro, asciugatrice intelligente che trovi su Amazon al miglior prezzo web grazie allo sconto sensazionale del 55%. La paghi molto meno della metà e risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Praticamente un’offerta perfetta e devi solo essere veloce nel coglierla al volo.

Asciugatrice Candy Smart Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Asciugatrice Candy Smart Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’asciugatrice Candy Smart Pro è in offerta speciale su Amazon a un prezzo di 339 euro, con uno sconto di ben il 55% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto supera i 400 euro e approfitti del minimo storico. Devi anche essere veloce nell’approfittarne: al momento è la più venduta sul sito di e-commerce e le scorte potrebbero terminare a breve. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 67,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Per la consegna a casa devi aspettare pochissimi giorni.

Come per la maggior parte degli elettrodomestici in vendita sul sito di e-commerce, c’è la possibilità di aggiungere dei servizi utilissimi. Gratuitamente si piò richiedere il ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico, mentre aggiungendo 10 euro in più ottieni anche il disimballaggio del nuovo. Spendendo 20 euro c’è anche l’installazione dell’elettrodomestico da parte dei tecnici che effettuano la consegna.

Asciugatrice Candy Smart Pro

Asciugatrice Candy Smart Pro: caratteristiche e funzionalità

Un’asciugatrice moderna e che puoi anche controllare da remoto tramite l’app per lo smartphone. L’asciugatrice Candy Smart Pro nasconde tantissime funzionalità utili nella vita di tutti i giorni e che ne semplificano l’utilizzo. Partiamo da quelle più generali: si tratta di un’asciugatrice con pompa di calore e Classe energetica A++ che assicura un consumo di energia inferiore rispetto alla media. In questo modo la bolletta sarà più leggera e ammortizzi mese per mese la spesa per l’acquisto dell’asciugatrice.

Puoi scegliere tra tantissimi cicli rapidi da 30 a 90 minuti che si adattano alle tue esigenze quotidiane. In questo modo, oltre all’energia, risparmi anche tanto tempo senza rovinare i tuoi capi con asciugature lunghe e dannose. Come detto, hai a disposizione anche l’app Candy per lo smartphone che ti suggerisce anche quale ciclo di asciugatura scegliere in base al lavaggio. L’asciugatrice è dotata della funzione Super Easy Iron in modo da ridurre le pieghe e dimezzare il tempo della stiratura.

Tra gli oltre 40 programmi di asciugatura ne trovi alcuni dedicati a particolari tessuti, come quello dedicato ai capi in lana pensato appositamente per non rovinare i vestiti più delicati.

Asciugatrice Candy Smart Pro