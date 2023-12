Electrolux, l'asciugatrice top a un prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Fonte foto: Choreograph/iStock

Non potevamo che concludere questo 2023 con un’offerta sconvolgente da non farsi scappare e per un elettrodomestico che si rivela utilissimo in questo momento dell’anno. Stiamo parlando dell’ottima offerta disponibile su Amazon per l’asciugatrice Electrolux da 8 chilogrammi. Il merito è dello sconto del 43% che fa scendere il prezzo al minimo storico di questo ultimo periodo e ti permette di risparmiare quasi 400 euro sul prezzo di listino. Un super affare per un’asciugatrice facile da utilizzare e che consuma anche poca energia come certifica la classe energetica A++.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Questa asciugatrice Electrolux ha tutto quello che si cerca da un dispositivo di questo genere. Grande capacità di carico, diverse funzionalità per asciugare vestiti di diversi tessuti e un oblò reversibile in modo da poterla installare in qualsiasi spazio. L’elettrodomestico asciuga i vestiti a una temperatura ottimale che ne preserva la forma e la qualità nel tempo. Grazie alla tecnologia SimpliCare ogni capo viene asciugato in modo efficace. A questo prezzo è un vero affare e la consegna viene effettuata direttamente a casa in modo gratuito.

Asciugatrice Electrolux

Asciugatrice Electrolux: offerta, prezzo e sconto Amazon

Uno sconto eccezionale da non farsi sfuggire. Oggi trovi l’asciugatrice Electrolux in offerta a un prezzo di 499,01 euro con uno sconto di ben il 43% rispetto a quello di listino. Si tratta di un super sconto da non farsi sfuggire e che ti permette di risparmiare quasi 400 euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

L’offerta non finisce qui. Amazon offre gratuitamente anche il ritiro con disinstallazione del vecchio elettrodomestico. Per il disimballaggio della lavatrice, invece, il costo è di 10 euro. Se oltre al disimballaggio hai bisogno anche dell’installazione, il servizio ha un costo di 20 euro. L’asciugatrice è già disponibile e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni.

Asciugatrice Electrolux

Asciugatrice Electrolux: le caratteristiche e le funzionalità

Inutile girarci intorno: l’asciugatrice è l’elettrodomestico più utile in questo periodo dell’anno, soprattutto per chi abita in un appartamento. Con le temperature gelide è quasi impossibile far asciugare i vestiti e l"asciugatrice è l’unica soluzione. Per questo motivo è necessario acquistare un elettrodomestico con ottime caratteristiche e funzionalità, e soprattutto che consumi poco. Esattamente quello che offre questa asciugatrice Electrolux.

La prima caratteristica che salta immediatamente all’occhio è il cestello molto grande in grado di contenere vestiti e abiti fino a 8 chilogrammi. Inoltre, l’oblò è reversibile: lo puoi aprire sia da un lato, sia dall’altro e si adatta a qualsiasi spazio, anche i più stretti e angusti. Inoltre, è un’asciugatrice con pompa di calore che asciuga i capi a temperature più basse risparmiando energia e non rovinando i tessuti. L’asciugatrice Electrolux è dotata anche dell’innovativa tecnologia SimpliCare che asciuga il bucato in modo efficace.

La funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l’orario di avvio del ciclo di asciugatura in base alle tue esigenze: inserisci l’ora e lascia che la tua asciugatrice faccia il resto. Grazie al display LCD con touch control puoi scegliere i vari programmi di asciugatura in modo semplice e intuitivo. Il filtro dell’asciugatrice è facilmente accessibile e bastano pochi minuti per una manutenzione accurata. Chiudiamo con una delle caratteristiche più interessanti: ha ricevuto la classe energetica A++ e quindi consuma poca energia.

Asciugatrice Electrolux