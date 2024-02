Amazon, l'asciugatrice Electrolux a un prezzo stracciato: costa la metà

Fonte foto: Damian Lugowski /iStock

In questo periodo dell’anno registra record di vendite sia nei negozi fisici sia negli e-commerce online ed è l’elettrodomestico più amato dalle famiglie italiane. Stiamo parlando dell’asciugatrice, elettrodomestico diventato di fondamentale importanza negli ultimi anni e sempre più diffuso. Il motivo è abbastanza chiaro: nel periodo invernale asciugare velocemente i vestiti è molto difficile, soprattutto se vivi in un appartamento e non hai spazio all’aperto. Inoltre, le temperature piuttosto rigide non aiutano i vestiti ad asciugarsi velocemente, rovinando anche i tessuti. L’asciugatrice risolve tutti questi problemi e quelle di ultima generazione sono dotato di tecnologie avanzate che mantengono la forma dei vestiti, anche di quelli più delicati.

Un esempio è l’asciugatrice Electrolux disponibile oggi in promo speciale su Amazon. Si tratta di un modello con pompa di calore che asciuga i vestiti a temperature più basse, consumando meno energia e non rovinando i capi. Non a caso ha ricevuto la classe energetica A++ che assicura un basso consumo di acqua e di elettricità. La buona notizia di oggi è l’offerta disponibile su Amazon. Grazie allo sconto del 43% risparmi quasi 400 euro e approfitti del minimo storico. Non a caso è la più venduta in questo momento su Amazon. Approfittane subito, l’offerta potrebbe scadere a breve.

Asciugatrice Electrolux: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle migliori offerte di tutto il web disponibile per un’asciugatrice. Oggi trovi questo modello Electrolux con cestello da 8 chilogrammi a un prezzo di 499 euro grazie allo sconto del 43%. Il risparmio è di quasi 400 euro e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni.

Puoi anche optare per alcuni servizi extra offerti da Amazon. Nella pagina prodotto puoi scegliere, oltre alla consegna rapida, anche il ritiro gratuito con disinstallazione del vecchio elettrodomestico. Pagando 10 euro in più puoi anche ottenere il disimballaggio del prodotto. Con 20 euro, oltre al disimballaggio c’è anche l’installazione dell’elettrodomestico. Servizi utili e a un prezzo concorrenziale.

Asciugatrice Electrolux: caratteristiche tecniche

Approfondiamo le caratteristiche dell’asciugatrice Electrolux. Partiamo proprio dalla funzione SimpliCare, che permette di asciugare il bucato in modo efficace, rispettando la delicatezza di capi come seta e lana. Così da preservarne anche la durata nel tempo. Grazie al fatto che appartenga alla classe energetica A++ sfrutta la pompa di calore per asciugare i vestiti a temperature inferiori rispetto ai modelli standard. Con tanto di benefici sulla bolletta dell’energia elettrica.

Studiato con attenzione anche l’oblò, che rispetto a quelli standard è flessibile, progettato per integrarsi perfettamente con gli altri elettrodomestici della casa. Pertanto, sarà possibile installare questa asciugatrice in base alle esigenze del proprio design, ora "a colonna" ora accanto ad altri apparecchi. Grazie al timer integrato, puoi impostare l’asciugatrice all’orario preferito. Facile da utilizzare grazie al display touch molto intuitivo e tattile. Capienza da 8 kg, quindi perfetta anche per le famiglie più numerose.

