Asus punta sui top di gamma: Zenfone 9 e ROG Phone 6 in arrivo nel 2022

Anche Asus dovrebbe essere al lavoro per lanciare i suoi smartphone top di gamma del 2022 e, oltre al nuovo modello Zenfone, sono attesi anche quelli da gioco della serie ROG Phone. Nelle generazioni precedenti hanno saputo stupirci per le loro incredibili prestazioni e chissà cosa ci aspetta quest’anno.

Alcuni disegni pubblicati da Equal Leaks potrebbero aver rivelato l’aspetto della scocca posteriore di Asus Zenfone 9, Asus ROG Phone 6 e 6 Pro. Ci sono alcuni dettagli che non possono passare certo inosservati, a partire dalla configurazione della fotocamera sulla serie Zenfone. La nuova ipotetica soluzione non è una novità e abbiamo avuto già modo di apprezzarla su alcuni smartphone di altri produttori. Per quanto riguarda invece le specifiche e le date di debutto dei due telefoni Asus, al momento non ci sono ancora dettagli, ma possiamo immaginare la loro configurazione sulla base dei modelli concorrenti.

Asus Zenfone 9, come sarà

Asus Zenfone 9 dovrebbe adottare una doppia fotocamera sul lato posteriore: i due sensori avrebbero la stessa forma e sarebbero situati nello spigolo in alto a destra in configurazione verticale. Al di sotto di essi è riportata la loro risoluzione, ma ci asteniamo dal fare ipotesi azzardate perché le scritte non sono ben visibili.

La cosa che più salta all’occhio, però, è la presenza di un display secondario con touchscreen che dovrebbe permettere ad Asus Zenfone 9 di utilizzare la fotocamera principale anche per i selfie. Si tratta di una soluzione già adoperata in passato da smartphone come Meizu Pro 7 senza riscuotere un gran successo. L’abbiamo poi riapprezzata su Mi 11 Ultra con funzioni molto basilari. Questa volta, a dare una mano ad Asus, potrebbe pensarci il sistema operativo Android 12, che fornirebbe una serie di funzionalità intelligenti per rendere il display secondario molto più smart.

Un’anteprima la fornisce sempre Equal Leaks in alcune immagini delle impostazioni di Zenfone 9: con il doppio tap potrebbe essere possibile effettuare uno screenshot, attivare la fotocamera o accendere la torcia.

Asus Zenfone 9 è atteso al debutto con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 nei primi mesi del nuovo anno. Il suo predecessore fu lanciato a maggio del 2021, per cui ci potrebbe volere ancora molto tempo.

Asus Rog Phone 6, come sarà

La nuova serie di Asus dedicata ai videogiocatori dovrebbe essere composta dai modelli Rog Phone 6 e 6 Pro. In base a quanto rivelano i disegni pubblicati da Equal Leaks, i due dispositivi potrebbero avere un design molto simile a quello di Asus Rog Phone 5.

Nei disegni mostrati, sembrano avere un display secondario nella parte posteriore: quello di Asus ROG Phone 6 Pro sembra leggermente più grande e ha quasi la forma di un trapezio, mentre quello della variante standard ha la forma di un parallelogramma ed è più sottile.

Dovrebbero entrambi fare uso di una fotocamera tripla in configurazione orizzontale racchiusa all’interno di un apposito modulo. Inoltre non si può non notare il logo Republic of Gamers.

Anche qui possiamo aspettarci una scheda tecnica di altissimo livello, con processori Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ed un quantitativo di memoria incredibile. Basti pensare che Asus Rog Phone 5 nella sua edizione Ultimate raggiunge i 18 GB di memoria RAM. Asus Rog Phone 6 potrebbe fare il suo debutto entro marzo del 2022, esattamente lo stesso mese in cui è stato lanciato il predecessore.