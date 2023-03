Asus ROG Phone 7 in arrivo, ecco la data

Asus è pronta a presentare il suo nuovo smartphone top di gamma Asus ROG Phone 7, che farà felici i fan del gaming. La data è stata fissata per il prossimo 14 aprile in contemporanea a Taipei, Berlino e New York. La presentazione, dunque, avverrà molto prima di quanto vociferato fino a qualche giorno fa quand osi ipotizzava addirittura l’uscita in estate.

Le indiscrezioni, invece, continuano a rivelare, in maniera più o meno attendibile quella che potrebbe essere la scheda tecnica dell’ Asus ROG Phone 7 con caratteristiche tecniche da gaming phone di fascia alta: tanta memoria, processore potente, schermo con frequenza di aggiornamento elevata e una grande batteria.

Asus ROG Phone 7: come sarebbe

Inutile dire che in prossimità della presentazione ufficiale dell’Asus ROG Phone 7 si addensano sempre di più le informazioni non ufficiali che riguardano la presunta scheda tecnica. Al centro del nuovo telefono c’è ovviamente un processore di ultima generazione e che probabilmente sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 16 GB di RAM, ma ci saranno sicuramente diverse versioni e diversi tagli di storage disponibili.

Il display sarà ovviamente il punto forte e si dice debba essere un pannello da 6,8 pollici di tipo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Non sono pervenute informazioni, invece, rispetto alle fotocamere. Ma è pur vero che le fotocamere sono componenti di uno smartphone che poco interessano ai gamer, che vivono senza problemi senza un super sensore.

La batteria sarà molto probabilmente la stessa della precedente Asus ROG Phone 6 (in foto), quindi da 6.000 mAh, ma con una potenza di ricarica che dovrebbe essere superiore ai 65W del modello 2022.

Asus ROG Phone 7: disponibilità e prezzo

Sappiamo che il prossimo 14 aprile il nuovo Asus ROG Phone 7 sarà presentato ufficialmente e nel giro di poche settimane sarà reso disponibile anche in Italia, dove la serie ROG Phone arriva sempre senza problemi. Ciò che non possiamo valutare ancora però è il prezzo, ma sappiamo che i modelli attualmente disponibili hanno un listino italiano che oscilla tra i 999 euro del Rog Phone 6D e i 1.399 euro del ROG Phone 6 Pro con chip Qualcomm.