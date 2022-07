Asus: un video sfuggito ci dice tutto su Zenfone 9

Dopo aver lanciato la serie ROG Phone 6 pochi giorni fa Asus torna in pista con un nuovo progetto che riguarda il top di gamma "classico" (cioè non da gaming) Asus Zenfone 9. Vien quasi da chiedere a Asus: ma dove ci eravamo lasciati? In effetti a maggio dello scorso anno, al debutto dell’Asus Zenfone 8 furono riprese le fila di un telefono che se fino alla serie Zenfone 7 aveva cercato l’innovazione a tutti i costi (ricordate la flip camera e l’assenza del jack audio?), era ritornato sui passi con scelte tecniche meno sperimentali.

Da poche ore, invece, la casuale scoperta sul canale Youtube ufficiale dell’azienda, di un video (poi prontamente rimosso) che mostra il nuovo modello Asus Zenfone 9, getta luce nuova sul destino di questa serie di smartphone che ha tutta l’ambizione di essere un cameraphone professionale decisamente compatto. Nel video, infatti, viene rivelato ogni dettaglio importante di questo progetto. Da cui emerge chiaramente che una coppia di fotocamere trova posto sul retro del telefono e che sarà disponibile un accessorio di tipo Smart Backpack Mount (una sorta di zainetto con fascia anteriore porta smartphone) per trasportare il telefono in sicurezza e per scattare foto anche in condizioni estreme. Il display è piatto e i bordi sono arrotondati, in pieno stile iPhone come vuole il design 2022. Sarà caratterizzato da un pulsante chiamato ZenTouch, che funzionerà come slider per far scorrere una pagina e avrà la certificazione completa contro polvere e acqua IP68 nonostante la presenza del jack audio da 3,5 mm.

Asus Zenfone 9: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone Asus Zenfone 9 è un top di gamma e dunque il processore scelto è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 che sta praticamente spopolando su tutti i telefoni di fascia alta.

Curiosamente non è stato rivelato alcun dettaglio circa il taglio delle memorie, ma considerato il processore e l’ambizione da cameraphone, probabilmente si partirà almeno da una doppia configurazione 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memorie di archiviazione.

Il display è uno schermo compatto AMOLED da 5,9 pollici (molto meno di altri top di gamma 2022) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Riguardo le due fotocamere che troviamo sul retro del telefono, dovrebbe trattarsi di due sensori Sony IMX766 da 50 MP di cui il principale fornito di stabilizzazione ibrida e gimbal a sei assi.

Questo dettaglio tecnico che riguarda i 6 stabilizzatori o gimbal per la stabilizzazione ottica di tipo ibrido (HIS: Hybrid Image Stabilization) che unisce l’OIS (la stabilizzazione ottica) e l’EIS la stabilizzazione ottica elettronica basata su algoritmi, ci dice quanto voglia attirare verso questo modello gli amanti della fotografia digitale.

Pensiamo alla tipologia di video girati in mountain bike durante una discesa ripida, oppure durante una sessione di snowboard sulla neve dove senza una stabilizzazione molto evoluta diventa impossibile produrre video di qualità.

E qui inizia a avere senso anche l’accessorio Smart Backpack Mount, così come trova ragione di esistere la custodia flessibile per telefono Connex con un cavalletto da usare per poggiare stabilmente lo smartphone e rivedere immagini e video con la massima comodità.

La batteria è da 4.300 mAh ma non sappiamo quanto sarà rapida la ricarica.

Asus Zenfone 9: quanto costerebbe

Purtroppo non abbiamo notizie circa la data di presentazione del nuovo telefono Asus Zenfone 9 così come non conosciamo ancora il calendario della distribuzione sul mercato europeo ed italiano. Siamo certi, però, che arriverà perché, storicamente, gli Asus Zenfone arrivano in Italia.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, è davvero molto difficile dare una stima. L’anno scorso Zenfone 8 è arrivato in Italia con un prezzo compreso tra 619 e 819 euro, ma quest’anno sarà un dispositivo parecchio più evoluto, quindi il prezzo potrebbe essere anche di molto superiore.