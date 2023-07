Fonte foto: Amazon

Acquistare un nuovo notebook vuol dire spesso attendere settimane prima di trovare l’offerta giusta, studiando meticolosamente il mercato alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo per un dispositivo con il quale dovremo, soprattutto, lavorare.

Fortunatamente, però, le offerte su Amazon possono dare una grande mano agli utenti che potranno portare a casa la migliore tecnologia sul mercato a prezzi veramente stracciati. Proprio come sta accadendo in queste ore con il notebook Asus VivoBook Flip 14, in super offerta sul celebre e-commerce.

Asus VivoBook Flip 14: scheda tecnica

Asus VivoBook Flip 14 è caratterizzato anzitutto da peso e dimensioni contenute ‎45,4×28,9×7,2 cm e 1,5 Kg di peso, un notebook perfetto per essere portato in giro facilmente e senza troppe complicazioni. Il display touch è un IPS LED da 14 pollici con risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i3 di undicesima generazione, a cui si affiancano, in questo modello specifico, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB. La scheda grafica in dotazione a questo notebook è una Intel UHD, integrata nel processore, ottima per la produttività e per lo streaming.

Tra le connessioni troviamo il Wi-fi 5, il Bluetooth 4.2, due porte USB 2.0, una porta USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, una porta HDMI, il lettore di schede MMC e SD e l’ingresso per il jack da 3.5 mm. Il comparto audio è composto da 2 altoparlanti SonicMaster da 2 W con microfono incorporato.

La batteria all’interno di questo portatile è da 42 Wh con Asus che promette fino a 10 ore di utilizzo tra navigazione sul web e produttività. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Trattandosi di un notebook con schermo touch merita un discorso a parte la cerniera metallica, ruotabile fino a 360° che consente di utilizzare il dispositivo sia come laptop che come tablet, e garantita fino a 20 mila cicli di apertura e chiusura.

Asus VivoBook Flip 14: l’offerta su Amazon

Asus VivoBook Flip 14 è un ottimo netbook, perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile da utilizzare per la vita di tutti i giorni tra produttività, streaming e intrattenimento. Parliamo di un PC immaginato per una portabilità estrema che grazie a peso e dimensioni contenute (e una batteria dalla grande autonomia) è ideale anche per chi passa molte ore fuori casa per lavoro e ha bisogno di un portatile potente e poco ingombrate.

Grazie poi allo schermo touch e alla cerniera rotante gli utilizzi di Asus VivoBook Flip 14 sono potenzialmente infiniti e, utilizzando ’apposita Smart Pen, può diventare anche una tavoletta grafica o un block notes digitale.

Il prezzo di listino è di 699 euro ma, grazie agli sconti Amazon, è possibile acquistarlo a 519 euro (-26%, -180 euro), l’occasione perfetta per chi deve sostituire un vecchio portatile e sta aspettando l’offerta giusta per concludere un ottimo affare.

