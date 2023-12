Asus VivoBook GO, un'offerta così non si era mai vista

Fonte foto: Asus

Per acquistare un notebook e non restare delusi da un prodotto che non rispecchia ciò di cui abbiamo bisogno, è necessario anzitutto essere un po’ pratici del settore e conoscerne a fondo le particolarità e le specifiche tecniche.

La soluzione più ovvia, prima di procedere con l’acquisto, sarebbe quella di farsi consigliare da un esperto del settore, ma se questo non fosse possibile, il rischio di spendere soldi inutilmente è molto alto.

Fortunatamente, però, in soccorso degli utenti arriva Amazon, con decine di offerte che possono aiutare nella scelta del portatile più adatto per ogni esigenza e, chiaramente, senza spendere un capitale. Tra le occasioni più interessanti di questi giorni troviamo il notebook Asus VivoBook GO, un device dalle grandi potenzialità che può essere acquistato a un prezzo davvero vantaggioso.

Asus VivoBook GO– Processore AMD Ryzen 5 7520U – Versione 8/512 GB

Asus VivoBook GO: scheda tecnica

Asus VivoBook GO ha un display IPS LED con tecnologia antiriflesso da 15,6 pollici con risoluzione FHD (‎1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un AMD Ryzen 5 7520U, a cui si affiancano, per questa specifica offerta, 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica in dotazione a questo notebook è una AMD Radeon Graphics, integrata nel processore. Una soluzione interessante, da utilizzare principalmente per la produttività e le operazioni di tutti i giorni ma che, chiaramente, non si presta molto a utilizzi più "specifici" come la grafica digitale, ad esempio, il gaming o altre applicazioni che richiedono determinati parametri tecnici.

Tra le connessioni abbiamo: il Wi-fi 5, il Bluetooth 4.1, una porta USB-A 2.0, una porta USB-A 3.2, una porta USB-C 3.2, un ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3.5 mm (cuffie/microfono).

Oltre a questo trovano posto a bordo dell’Asus VivoBook GO anche due speaker SonicMaster da 2 W con microfono incorporato e una webcam da 720 p.

La batteria all’interno di questo portatile è da 42 Wh con l’azienda produttrice che promette fino a 10 ore di utilizzo tra navigazione sul web e produttività. Il sistema operativo è Windows 11 in modalità S che, come ben noto, consente all’utente di utilizzare unicamente le applicazioni scaricate dallo store Microsoft.

Un sistema sviluppato dall’azienda di Redmond per garantire ai suoi utenti un ulteriore livello di sicurezza ma che, per alcuni, potrebbe essere piuttosto limitante nella scelta dei software ma che fortunatamente può essere facilmente disabilitato seguendo le indicazioni sul sito ufficiale di Microsoft.

Asus VivoBook GO: l’offerta su Amazon

Asus VivoBook GO è un notebook dalle grandi potenzialità, l’ideale per chi cerca un computer da utilizzare per la produttività e l’intrattenimento.

Pratico, leggero è con una grande autonomia¸ questo device è la soluzione perfetta per chi passa molte ore fuori casa (per lavoro e per studio) e ha bisogno di un compagno di viaggio che possa essere trasportato facilmente e che non ha bisogno di essere collegato in continuazione alla rete elettrica.

Il prezzo di listino di questo PC è di 699 euro ma, grazie alle offerte Amazon, è possibile portarlo a casa a 599,90 euro (-14%, -99,10 euro), un’occasione davvero irripetibile, perfetta per chi vuole sostituire un vecchio portatile e sta aspettando solo l’offerta giusta.

