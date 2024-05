Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Microsoft

Microsoft ha annunciato ufficialmente l’arrivo dei nuovissimi Microsoft Surface Pro e Microsoft Surface Laptop entrambi dotati degli innovativi processori Qualcomm Snapdragon X Elite o Qualcomm Snapdragon X Plus.

Si tratta dei primi Copilot+ PC che, sfruttando appunto i nuovi chip di Qualcomm, sono in grado di eseguire Microsoft Copilot senza passare dai server del colosso di Redmond. Una novità molto attesa dagli appassionati di tecnologia che ha permesso a Microsoft di ripensare l’esperienza di Windows 11 (che arriva con una nuova architettura, riprogettata per garantire performance migliori) e offrire agli utenti moltissime innovative funzioni basate proprio sull’AI.

Microsoft Surface Pro: scheda tecnica e prezzi

I nuovi Microsoft Surface Pro (in foto) sono la versione 2 in 1 del celebre notebook del colosso di Redmond e, in fase di acquisto, l’utente può scegliere tra due diversi display: una versione con pannello touch OLED da 13 pollici, con risoluzione 2.880×1.920 pixel e refresh rate fino a 120 Hz.

Una seconda versione con pannello touch IPS LCD da 13 pollici, con risoluzione 2.880×1.920 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino 120 Hz. Su entrambe le opzioni c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5.

Anche per il processore l’utente può scegliere tra un Qualcomm Snapdragon X Elite o Qualcomm Snapdragon X Plus, affiancato da 16/32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La scheda grafica è quella integrata nel processore, una Qualcomm Adreno mentre la NPU (Neural Processing Unit) è una Qualcomm Hexagon.

Tra le opzioni di connettività abbiamo due porte USB-C 4.0, la porta Surface Connect per l’alimentatore e la porta Surface Keyboard utile, appunto, per collegare la tastiera esterna. Le connessioni wireless comprendono il WiFi 7, il Bluetooth 5.4 e, più avanti nel corso del 2024, arriverà anche una versione con 5G.

Presente anche una fotocamera frontale con risoluzione QHD e una fotocamera posteriore da 10,5 MP. Il comparto audio comprende un doppio speaker stereo da 2 W.

La batteria è da 48 Wh per modello con schermo IPS LCD e da 53 Wh per quello OLED, con un’autonomia stimata di circa 10 ore di navigazione sul web. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

I nuovi Microsoft Surface Pro possono già essere preordinati sul sito ufficiale di Microsoft nelle colorazioni: Sapphire, Dune, Black e Platinum. Il prezzo suggerito per il pubblico è di

Microsoft Surface Pro – schermo LCD – Snapdragon X Plus, 16/256 GB – versione Wi-Fi: 1.229 euro

Microsoft Surface Pro – schermo LCD – Snapdragon X Plus, 16/512 GB – versione Wi-Fi: 1.479 euro

Microsoft Surface Pro – schermo OLED – Snapdragon X Elite, 16/512 GB – versione Wi-Fi: 1.829 euro

Microsoft Surface Pro – schermo OLED – Snapdragon X Elite, 16 GB/ 1TB – versione Wi-Fi: 2.029 euro

Microsoft Surface Pro – schermo OLED – Snapdragon X Elite, 32 GB/ 1TB – versione Wi-Fi: 2.499 euro

Microsoft Surface Laptop: scheda tecnica e prezzi

Anche i Microsoft Surface Laptop possono essere configurati dall’utente che può scegliere tra due versioni: quella con display touch IPS LCD da 15 pollici, con risoluzione 2.496×1.664 pixel e refresh rate fino a 120 Hz, e quella con display touch IPS LCD da 13,8 pollici, con risoluzione 2.304×1.536 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Su entrambi i modelli c’è anche stavolta un robusto vetro Corning Gorilla Glass 5.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon X Elite oppure, solo per il modello da 13,8 pollici, è possibile scegliere un Qualcomm Snapdragon X Plus, con 16/32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD. La scheda grafica anche stavolta è una Qualcomm Adreno integrata nel processore, idem per la NPU Qualcomm Hexagon.

Le connessioni comprendono due porte USB-C 4.0, una porta USB-A e, solo sul modello da 15 pollici, un lettore di schede microSD. Le connessioni senza fili disponibili sono il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4. Su questo modello c’è anche una webcam con risoluzione FHD e degli altoparlanti Omnisonic certificati Dolby Atmos.

La batteria sul modello da 13,9 pollici è da 54 Wh mentre per il modello da 15 pollici si sale a 66 Wh, con un’autonomia stimata di circa 15 ore di navigazione sul web. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Anche i Microsoft Surface Laptop possono già essere preordinati sul sito di Microsoft con il modello da 13,8 pollici disponibile nelle colorazioni Sapphire, Dune, Black e Platinum, mentre il modello da 15 in quelle Black e Platinum. Il prezzo suggerito è di