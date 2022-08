Il laptop del futuro è già qui: arriva a fine agosto

Dopo due anni di sofferenza per il settore fieristico, con presentazioni e lanci (anche importanti) avvenuti online e a distanza, i vari produttori stanno ricominciando a tornare in presenza alle fiere. Uno di questi è Asus che, dopo la pandemia, farà il suo ritorno in presenza all’IFA 2022 di Berlino, una delle più antiche e importanti fiere di tecnologie dell’intero pianeta, per presentare un laptop assolutamente innovativo: Asus Zenbook 17 Fold Oled.

Il ritorno in presenza del produttore taiwanese sarà da seguire con particolare attenzione, non solo per l’evento in sé ma anche e soprattutto perché, a IFA 2022, verrà svelato un prodotto capace di far parlare di sé in maniera importante e che apre la strada ai laptop del futuro: parliamo del computer portatile Asus Zenbook 17 Fold Oled, che è un dispositivo caratterizzato da un ampio display OLED pieghevole. Tutti gli appassionati e i curiosi, specie coloro che avranno la possibilità di visitare in presenza la fiera, potranno vedere dal vivo questo dispositivo, presentato allo scorso CES di Las Vegas, ma che ora arriverà ufficialmente sul mercato.

Asus torna ad IFA: ecco la data

Asus torna ad una fiera in presenza, post pandemia, e ha scelto l’IFA 2022 di Berlino come palcoscenico per farlo. La fiera sarà l’occasione per presentare al mondo i più recenti notebook delle serie Asus Rog, destinata ai videogiocatori, e Asus "standard": tra questi figura l’interessantissimo e futuristico Asus Zenbook 17 Fold Oled di cui vi sveleremo le specifiche poco più avanti.

L’evento di Asus a IFA 2022 potrà essere seguito in presenza, dai fortunati che potranno farlo, ma anche a distanza, dal momento che il produttore taiwanese ha comunque previsto uno streaming online della conferenza sul proprio sito ufficiale.

Nel più classico dei save the date, dunque, l’appuntamento con la conferenza di Asus è in calendario per il prossimo 31 agosto alle ore 14.

Asus Zenbook 17 Fold Oled: specifiche tecniche

Asus Zenbook 17 Fold Oled è stato presentato, o meglio anticipato, al CES 2022 di Las Vegas dello scorso gennaio, attirando su di sé gli sguardi dei più curiosi e lasciando a bocca aperta un po’ tutti per via di una sua peculiarità: è il primo notebook con schermo pieghevole da 17 pollici della categoria.

Più precisamente si tratta di uno schermo tattile da 17,3 pollici in formato 4:3 e con risoluzione 2.5K, che può essere piegato in due (nel mezzo) per creare due display da 12,5 pollici in formato 3:2 e con risoluzione Full HD. L’altro "mezzo laptop" può mostrare la tastiera virtuale, che può occupare tutta l’area libera o solo una parte di essa.

Al netto dell’utilizzo facendo ricorso al touchscreen, Asus ha pensato una tastiera fisica, chiamata ErgoSense Bluetooth, che consente al laptop di essere utilizzato in svariate modalità: desktop, laptop e tablet.

Per via di questa caratteristica, il notebook è spesso 8,7 mm da aperto e 17,4 mm da piegato ma, nonostante le cerniere e nonostante una batteria da 75 Wh, il peso è contenuto in 1,6 kg.

Asus Zenbook 17 Fold Oled può contare sugli Intel Core i7 di dodicesima generazione affiancati dalla grafica integrata Intel Iris Xe, da 16 GB di memoria RAM e da SSD PCIe in diversi tagli di memoria.

Tra le altre specifiche, infine, troviamo quattro altoparlanti Harman Kardon (con tanto di cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale), il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, il supporto al Wi-Fi 6E, due porte Thunderbolt 4, un jack audio da 3,5 mm, una webcam da 5 MP (risoluzione QHD), una fotocamera a IR con risoluzione HD, un sensore per la calibrazione di luminosità e colore.

Asus Zenbook 17 Fold Oled arriverà sul mercato con il sistema operativo Windows 11 Pro. Tutte le specifiche saranno confermate in occasione dell’evento di lancio che, come anticipato, si terrà il prossimo 31 agosto 2022 alle ore 14.