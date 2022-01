La miglior tecnologia al CES 2022 di Las Vegas

E’ terminato da pochi giorni il primo grande evento dell’anno dedicato alla tecnologia, il CES 2022 di Las Vegas, a Libero Tecnologia cerchiamo di capire quali prodotti lasceranno davvero il segno tra le migliaia di proposte viste in fiera. Pochi gli smartphone: solo Samsung è riuscita a catturare l’attenzione, grazie al nuovo Galaxy S21 FE, destinato ad essere uno dei best sellers della prima parte dell’anno.

Fonte foto: Samsung

Moltissimi computer

La stessa Samsung ha mostrato soluzioni davvero interessanti per il futuro, quelle che non sappiamo ancora se vedremo sul mercato, ma che anticipano l’evoluzione degli schermi pieghevoli. Sono l’anteprima degli schermi del futuro, che qualcuno però ha già reso realtà, come Asus, che con il suo Zenbook Fold OLED ha introdotto un computer che quando aperto ha un display da 17 pollici OLED in grado di piegarsi a metà.

Ma da sottolineare è anche la novità di Lenovo con il suo thinkbook Plus che include un vero e proprio tablet come secondo display da 8 pollici. Prodotto eccellente con un prezzo di partenza che non è una follia. Al CES 2022, quindi, abbiamo visto decine di nuovi computer, con un focus speciale sul gaming e sui dispositivi che sono immaginati e realizzati per chi ama i videogiochi. Come i monitori, di cui abbiamo visto molti modelli, anche con un sistema operativo a bordo simile a quello di un computer.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

La mobilità smart protagonista

Altro segmento importante è stato quello della mobilità, che ormai incrocia il mondo dei motori tradizionali con quello della tecnologia. Tra le tanta proposte di Las Vegas, la IX Flow Concept di BMW che è in grado di cambiare colore. Non cambia l’esperienza di guida, non ci sono innovazioni clamorose nella gestione dell’auto, ma l’idea del cambio di colore, che non è legale ovunque, è comunque degna di nota.

Molte le proposte nel mondo della mobilità elettrica, molte delle quali ancora allo stadio di concept, che probabilmente non vedremo mai sulle strade. Tra tutte le proposte pronte invece alla commercializzazione, vi segnaliamo ad esempio la Chevrolet Equinox EV, che rilancia la sua sfida nel mondo delle auto elettriche ad un prezzo super competitivo, negli USA verrà venduta a 30.000 dollari.

Molti gli smartwatch lanciati a Las Vegas

Anche gli smartwatch hanno fatto capolino a Las Vegas, con le nuove proposte di Razer e di Skagen realizzate da Fossil. Purtroppo nessuna di queste proposte monta a bordo WearOS Gen3, la nuova versione del sistema operativo, ma molto verosimilmente saranno aggiornate in futuro. Strano questo ritardo così forte di Google nel rilascio del sistema operativo.

La fiera dell’assurdo

Come sempre accade a Las Vegas, gli oggetti che vengono presentati si contano nell’ordine delle migliaia, ma quali rimarranno poi davvero nella nostra vita? Potremmo raccontarvi di collari smart che misurano l’attività fisica del vostro cane, ma è davvero qualcosa che avrà mai un mercato? Potremmo citare anche una sorta di tappeto con alcuni pulsanti, il cui obiettivo è quello di insegnare al vostro cane a parlare, ma forse sarebbe un po’ troppo.

Fonte foto: ipetwear Se i tatuaggi sono la vostra passione, ma temete di pentirvene domani, allora il gadget per voi è Prinker, la stampante di tatuaggi temporanei che è davvero singolare e molti avrebbero voluto a disposizione prima di fare un tatuaggio di cui si sono pentiti il giorno dopo.

Per raccontare le novità del CES 2022 ci vorrebbero probabilmente giornate intere, che però non abbiamo, ecco perché vi rimandiamo agli approfondimenti dei prossimi mesi, quando avremo la possibilità di provare le novità più interessanti lanciate nei giorni scorsi, per capire se siano davvero così rilevanti.