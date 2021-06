Atypical: quando arriva e di cosa parla l'ultima stagione

Sam Gadner è un giovane autistico alle prese con la vita di tutti i giorni. Lui è il protagonista di Atypical, la serie televisiva di Netflix che arriva alla sua quarta e ultima stagione. Con il lancio del trailer ufficiale, arriva così anche la data dell’arrivo in streaming: i fan dovranno aspettare il prossimo 9 luglio.

La serie televisiva nata dalla penna del creator Robia Rashid tratta i temi dell’inclusività e lo fa con grande delicatezza ma anche realismo. L’ultimo trailer che vede Sam protagonista, interpretato dall’attore Keir Gilchrist, anticipa un finale della serie commovente. "Gli inizi possono essere tragici, ma non vuol dire che siano brutti", dice il giovane ragazzo autistico che dopo aver finito il college dovrà affrontare un nuovo capitolo della sua vita e prendere decisioni importanti per il suo futuro.

Atypical: la trama della quarta stagione

Nella quarta e ultima stagione di Atypical si affronta un nuovo capitolo della vita di Sam, che andrà a vivere in un appartamento insieme al suo collega Zahid, interpretato da Nik Dodani. Una volta nella vita del protagonista, che lascia così la mamma iperprotettiva Elsa, che ha il volto dell’attrice Jennifer Jason Leigh, e del padre Doug (Michael Rapaport).

La terza stagione vedrà anche il coming out di Casey ( Brigette Lundy-Paine), la sorella di Sam che si ritrova innamorata dell’amica Izzie (Fivel Stewart). Un amore saffico, anche se la madre di Izzie ritenga che quella della figlia sia "solo una fase".

Anche questa stagione sarà densa di nuovi e delicati temi da affrontare, in linea con la nostra società che cambia. E Sam dovrà fare un passo avanti verso il suo futuro, nonostante tutti i dubbi, come rivela alla professoressa Judd (Sara Gilbert): "Dopo il college? Non ne ho idea. Non credevo neanche di arrivare fin qui".

Atypical: quando arriva l’ultima stagione

La serie di Atypical era arrivata alla sua terza stagione conquistando i fan della famiglia Gadner. Poi a febbraio 2020 Netflix ha confermato: le avventure di Sam sarebbero continuare per una quarta stagione, che sarà anche quella finale.

La quarta stagione sarà composta da 10 episodi da circa 30 minuti che saranno trasmessi sulla piattaforma di streaming di Netflix a partire dal prossimo 9 luglio. Non resta che attendere per scoprire le vicende e come evolverà fino al finale.