Audiogamma porta in Italia le cuffie Final Audio UX2000: entry level di qualità

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Audiogamma

Final Audio, l’azienda giapponese specializzata nella produzione di cuffie e auricolari di fascia alta destinati principalmente agli audiofili, presenta le nuove Final Audio UX200. Nella gamma Final Audio, distribuita in Italia da Audiogamma, le UX200 si posizionano come nuovo modello entry-level e sono state sviluppate per garantire agli utenti buone prestazioni e un prezzo più accessibile.

Molte le particolarità di questo modello, da una modalità di cancellazione attiva del rumore ibrida, fino ad arrivare alla possibilità di collegare un cavo jack da 3,5 mm, così da poter utilizzare queste cuffie anche quando la batteria è esaurita o, semplicemente, per azzerare la seppur minima latenza dovuta alla connessione wireless.

Final Audio UX2000 – Cuffie over-ear – Versione Cream

Cuffie Final Audio UX2000: scheda tecnica

Le Final Audio UX2000 sono cuffie wireless over-ear con driver dinamici da 30 mm con risposta in frequenza da 20 Hz fino a 20 kHz. Grazie ai microfoni feedforward e feedback sul dispositivo e agli algoritmi sviluppati da Final Audio, è presente una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, che garantisce all’utente il completo isolamento dai rumori esterni.

Sfruttando i microfoni ENC (Environmental Noise Cancellation) è possibile anche utilizzare anche la cancellazione del rumore per le chiamate.

La connessione è in standard Bluetooth 5.3 multipoint e c’è la piena compatibilità con il codec audio AptX LL, che riduce la latenza soprattutto durante il gaming e garantisce una resa sonora di qualità elevata. Oltre a questo, tra le altre connessioni ci sono l’ingresso per il jack audio per utilizzare le cuffie anche con il cavo (incluso nella confezione) e una porta USB-C per la ricarica.

Sul fronte dell’autonomia, grazie alla batteria 700 mAh, il produttore promette circa 45 ore di riproduzione musicale, con le funzionalità per la cancellazione del rumore disattivate. Per una ricarica completa, invece, sono necessarie 2,5 ore.

Merita una menzione a parte la vestibilità del prodotto, che è stato sviluppato per garantire il massimo comfort possibile tramite diversi punti di regolazione, per adattarsi in maniera ottimale all’utente, e una vistosa imbottitura sull’archetto. I cuscini dei padiglioni, invece, sono in memory foam per una maggiore comodità e una vestibilità che si adatta facilmente a tutte le esigenze.

Inoltre le Final Audio UX2000 sono realizzate con un particolare materiale che evita che il dispositivo resti macchiato o segnato dalle impronte digitali . Infine, per una migliore portabilità, le cuffie possono anche essere ripiegate e inserite nell’apposita custodia in dotazione.

Cuffie Final Audio UX2000: prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Final Audio UX2000 possono già essere acquistate anche in Italia sul sito ufficiale di Audiogamma o su Amazon in due colorazioni differenti: Black e Cream. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 119 euro.

Final Audio UX2000 – Cuffie over-ear – Versione Black